Luka Modric pone los pelos de punta a Florentino y Carletto ¿Y ahora?

Cuando uno mira la buena marcha del Real Madrid de Carlo Ancelotti esta temporada, salvo el choque ante el Getafe en LaLiga, se da cuenta de que hay varios vetustos componentes que, pese a la oxidación que se les presuponía, siguen siendo cruciales en el engranaje blanco, como son Toni Kroos y sobre todo Luka Modric, por lo que Carletto y Florentino están profundamente agradados. Ahora bien, si leemos un poco más allá de esta segunda juventud del croata, el riesgo y la preocupación que afloran en los dos mandatarios se entiende.

Por un lado está el asunto menos preocupante en Madrid, como es de la renovación del croata, que se hará efectiva siempre que el jugador quiera, ya que el club ha visto que su compromiso y profesionalidad pueden seguir siéndole muy útiles la entidad blanca. Sin embargo hay otro asunto mucho más preocupante que debe afrontar el club de Chamartín y que también tiene a Modric como protagonista.

Y es que no existe un jugador que pueda sustituir al croata en la plantilla, al menos no por el momento. Dicho de otra manera, no hay un futbolista con la capacidad de Modric para saltar líneas, organizar, trabajar en el repliegue, distribuir con la máxima precisión y/o filtrar pases con la pulcritud de ejecución del 10, ya que si bien Kroos puede hacer algunas de sus funciones, el alemán necesita un socio y carece de la habilidad de su compañero en el cuerpo a cuerpo, por lo que la pregunta es clara: ¿hay sucesión para la pareja y sobre todo el 10?

Y la respuesta que tanto preocupa a Florentino y Carletto es evidente: no la hay. El Madrid puede esperar de Eduardo Camavinga grandes cosas, ya veremos si incluso sobre el tipo de juego que y virtudes que aportan Modric y Kroos, pero aún es muy pronto para pedir tales cosas del francés, menos aún si juega tan poco, mientas que Valverde no puede ser ese tipo de futbolista. Y lo peor de todo, nunca lo será. Está claro que Kroos todavía tiene cuerda y parece que a Modric le aguantan las piernas, pero ¿hasta cuándo? Pero lo que es aún más angustiante para un equipo que se ha acostumbrado a la limpieza y clarividencia del juego del croata: ¿hay un jugador en el mundo así?

Que duda cabe que es una gran noticia que Modric siga siendo de lo mejor no solo del Madrid, sino del mundo, pero el abismo que asoma sin su figura descompone el optimismo. Y Florentino lo sabe: el mercado quizá tampoco pueda remplazarlo.