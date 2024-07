Es el favorito del Real Madrid para suceder a Nacho, pero Florentino Pérez le marca el límite en 40M

Uno de los nombres propios de este mercado de fichajes del Real Madrid, es el de Leny Yoro. El central francés es el favorito para suceder a Nacho como capitán general de la defensa del Real Madrid para la temporada 24/25. Sin embargo, el francés, lejos de ser solamente objetivo de los de Chamartín, también gusta a PSG, United o Liverpool, clubes que están abiertos a pagar mucho más dinero de lo que Florentino Pérez quiere gastar.

Ante esta situación, un club como el Real Madrid, que, como cuenta AS, vive por encima de todo esto ha dejado claro a Leny Yoro que, o fuerza con el Lille para que acepten una oferta no superior a los 40 millones de euros, o que se despida de enfundarse la camiseta blanca durante la próxima temporada, pues, con un futbolista que acaba contrato en un año y de apenas 18 años, no se debería pagar más de lo estipulado por Florentino.

El adiós de Nacho, lo complica un poco más

Si bien es cierto que un equipo que ha sido tan dominante a lo largo del año, como el Real Madrid, nunca irá al mercado con excesivas urgencias, la realidad es que, con la salida de Nacho Fernández, los de Carlo Ancelotti están muy cojos en la posición de central, donde, ahora mismo solo están Rüdiger, Militao y un David Alaba lesionado que no sabemos en qué estado y forma física va a regresar.

Todo ello ha cargado de razones al Lille para no ceder con su joven superestrella y buscar un traspaso que, con PSG y United de por medio, bien se podría ir hasta los 60 millones. Una cifra que ni se plantean alcanzar en la planta noble del Santiago Bernabéu, donde ya han definido que el límite está en 40 millones. A partir de ahí, es tarea del jugador fichar, o no por el Real Madrid.

Así pues, ni por su central favorito, Florentino Pérez tiene la más mínima intención de hacer algo fuera de lo que marca el sentido común. Una fórmula que pone el balón en el tejado de un Leny Yoro que ahora, deberá forzar si quiere firmar con el Madrid.