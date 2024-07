Culés y merengues sonríen, habrá nueva rivalidad antológica de Madrid y Barça: vuelve el CR7-Messi

No hay mal que por bien no venga, suele decirse, y en verdad en tiempos, diríamos, oscuros, para el Barça, cuando el Real Madrid gana en casi todas las competencias, cuando ese equipo capitalino parece rocoso, plagado de talento, calidad y pegada, cuando han caído todos los títulos en disputa en favor de los blancos, cuando la economía distancia y fragmenta la equidistante competencia entre los dos rivales ancestrales, entonces llega la casualidad del talento nacido de la nada y que explota en la Eurocopa para conseguirle al Barça a su Mbappé a coste 0.

Todos los ojos puestos en el 9 y el canterano

No cabe otra, el Real Madrid y el FC Barcelona poco menos que empiezan esta campaña con dos estrellas por encima del resto (o por lo menos a la altura de las otras pocas que destacan más que la mayoría en sendas plantillas), como son Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El jugador del PSG llega ‘gratis’ al club de sus sueños cumpliendo el sueño de Florentino Pérez; el jugador barcelonés hace despertar al Barça de la pesadilla post-Leo Messi ilusionando quizá incluso más que el propio crack argentino, al que golea, al menos por el momento, en precocidad.

Una rivalidad que los hizo mejores

Y eso nos lleva a una de las rivalidades más jugosas y fructíferas -para Barça y Madrid, pero también para el aficionado- como fue la que protagonizaron Cristiano Ronaldo y Leo Messi por el trono español, el europeo y el mundial, a título colectivo e individual; un choque de voluntades que parece quedó más o menos en tablas. Habrá quien opine diferente, en cualquier caso, nadie duda que la existencia del antagonismo hizo mejor al crack propio. Y ahora, ¿puede volver a suceder lo mismo con la estrella de Francia y la de España?

La diferencia generacional entre ambos es bastante grande pero no lo suficientemente enorme como para que no pueda conformarse un duelo para la próxima década. Para ello, Lamine tendrá que colgarse el cartel de líder del Barça con solo 17 años, mientras que Mbappé deberá ganarle a Vinicius y Bellingham el suyo en el Bernabéu; cosas, las dos, que no serán sencillas. Suceda o no, son dos caras destinadas a encontrarse, retarse y crecer una al lado de la otra.

¿Les suena?