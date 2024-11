Es el mayor ridículo de James Rodríguez, Luis Díaz le aconseja un equipo y peligraría el Mundial

Puede decirse que existen dos James Rodríguez; uno, el que juega en la selección de Colombia, que brilla y se equipara a otras estrellas de talla mundial, pero luego está la otra, la del día a día, la de su club y en esta otra cara del crack hay muchas más sombras que luces; las últimas, en Vallecas.

Su falta de continuidad y minutos en el equipo madrileño ya han puesto en el punto de mira su futuro, su situación e incluso su malestar. Todos ellos son elementos que James y su entorno sopesan. Ahora bien, tanto él como sus allegados le aconsejan luchar y continuar, y no son los únicos, su amigo Luis Díaz, jugador del Liverpool, afirman fuentes cercanas al crack, lo ve igual; más si cabe tras el último ridículo del 10 de la tricolor.

Los hechos del desplante, incuestionables

El problema de tener un currículo con tantos debes con sus clubs es que la confianza de estos en el zurdo decrece, incluso, como en este caso, desciende hasta la totalidad. Y es que esa es la respuesta que le ha llegado a James tras prospectar sus posibilidades en el mercado de la Serie A, concretamente en Nápoles y Roma, con la Lazio como posible destino.

La negativa de ambas entidades a interesarse por James ha sido rotunda. No lo quieren. ¿Por qué, se preguntan algunos? Es sencillo, pese a la inmensa calidad que tiene, un club ha de vivir de la regularidad, no de los fogonazos y ahí es donde James hasta el momento flaquea o así es como lo ven napolitanos y biancocelestis. No olvidemos que Angelo Fabiani, director de los capitalinos, dijo de él (Lazio Style Radio) el pasado verano que “nunca lo llevaré. Es un chico de 33 años y en los últimos años nunca ha jugado más de 12 o 13 partidos”.

Un borrón más que no se puede permitir

Por eso ya os adelantábamos en Don Balón que James y sus personas de confianza creen que lo mejor es luchar y ganarse un puesto en el Rayo, a ser posible de titular y de estrella, y para eso ha de callar, trabajar y, desde su calidad infinita, ganarse a su entrenador, Iñigo Pérez.

Además, cree también Luis Díaz, el mejor atajo para llegar en plenas condiciones a la Copa del Mundo de 2026, que es el objetivo de ambos, pero sobre todo del veterano futbolista de Cúcuta, es rendir al más alto nivel en su club, en este caso el Rayo, en una de las dos mejores ligas del planeta, como es LaLiga EA Sports. Sí, James de ha ganarse de nuevo la confianza de Europa, por lo que salir otra vez por la puerta de atrás de una entidad, otro borrón en su cuenta, es algo que no se puede permitir.