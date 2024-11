James Rodríguez por fin explica la clave de su posible adiós al Rayo Vallecano

En Colombia no están gustando los minutos que está teniendo en el Rayo Vallecano su ídolo nacional y estrella de la tricolor, James Rodríguez, del que se han dicho muchas cosas y al que se ha llegado a situar fuera del equipo madrileño con la máxima premura, en enero, pero, ¿qué parte de todo esto es cierta?

Es verdad que James no está teniendo todo el protagonismo que demanda y sobre todo anhelan sus seguidores, aunque, a la vez, pese a venir de ser una figura con su selección nacional, también hay que contar que su fichaje pilló desprevenido a Iñigo Pérez, técnico del Rayo, de ahí que a este le haya costado acomodarlo y, por alusiones, se esté especulando ahora con su malestar y su marcha, incluso en el mercado de invierno a la Serie A. Pero James no se va a ir de LaLiga EA Sports tan fácilmente.

El partido de Copa, explicado

Sobre la ausencia del sudamericano en la convocatoria ante el Villamuriel, en el partido de Copa del Rey, el técnico advirtió que “lo de James no es una decisión técnica, tiene unas molestias. Esperemos que no sea nada importante”. Pero da igual, se habla ya de un enfrentamiento entre el presidente, el jugador y el míster. Lizet Durán, informadora colombiana de Vbar Caracol, aseguraba que “al presidente le encanta hacer este tipo de contrataciones por marketing y prensa. No piensa ni le pregunta a los técnicos, jamás..."

Después de eso, ya se lo sitúa fuera en enero, incluso se asegura que el Rayo quiere dejarlo ir, pero el jugador habría lanzado un aviso que dista totalmente de esta posibilidad y en parte tiene que ver tanto con el Real Madrid, como con el Atlético de Madrid y la Copa del Mundo de 2026.

Demasiadas aventuras sin concretar

James quizá haya brillado con Colombia en determinadas ocasiones, pero el jugador siente que tiene que pelear por ser importante en LaLiga o varios trenes habrán pasado, trenes que dejó ir hace tiempo. Tras salir del Real Madrid, tampoco pudo brillar ni en el Bayern ni en el Everton todo lo que debería, ni, en su segunda etapa de blanco, consiguió su fichaje por el Atleti. Igualmente, sus aventuras catarí, griega o brasileña han sido un fracaso, entonces, ¿puede permitirse descartar tan prematuramente otra más?

La respuesta es sencilla: no. James y su entorno creen que por imagen no puede rendirse tan fácilmente, es más, creen que puede dar la vuelta a su situación. Por eso James desea trabajar en ello y convencer a Iñigo de que puede ser el 10 que porta, pero ese que el técnico y el Rayo necesitan. Su salida, hoy por hoy, de Vallecas y de LaLiga no se contempla en su entorno.