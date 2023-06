Es top como Theo Hernández y Balde… y enamora a Florentino: como Marcelo, lateral para una década

Pocos imaginaban en el Real Madrid que Eduardo Camavinga sería el hombre que más minutos acumularía como lateral izquierdo en la temporada recientemente finalizada. Las lesiones de Ferland Mendy y David Alaba obligaron a Carlo Ancelotti a buscar un remedio de forma vertiginosa y, a pesar de que el joven talento galo de 21 años ha brillado durante su corta carrera como profesional en la parcela creativa, subsanó a las mil maravillas todos los problemas provocados por los percances musculares de sus compañeros.

Eso sí, Camavinga ha manifestado en más de una ocasión que no se plantea ser un recurso para el lateral izquierdo de forma sistemática y Florentino Pérez ha tomado cartas en el asunto para evitar males mayores en el proyecto blanco con el fichaje de Fran García. El jugador español regresará próximamente al Bernabéu, pero no es la única novedad que se podría producir aquí ya que uno de los laterales mejor valorados del mundo, Alphonso Davies, ha rechazado de forma tajante la última oferta de renovación del Bayern de Múnich con un firme propósito: vincularse con el Real Madrid, si no es este verano, el próximo.

Davies está considerado, a pesar de no haber cuajado la mejor de sus temporadas en el Allianz Arena, uno de los mejores en su puesto junto a Theo Hernández y Alejandro Balde... y podría no tardar mucho en convertirse en un rival directo del futbolista del Barça si finalmente Florentino Pérez ve en el canadiense la mejor forma de tomar el testigo de Marcelo.

El crack brasileño brilló en las filas blancas durante más de una década y, dadas las dudas originadas por Mendy a causa de sus reiteradas lesiones, el mandamás está valorando la opción de lanzarse a por el futbolista canadiense para fortalecer su lateral izquierdo con dos jóvenes futbolistas como son Davies y el mencionado Fran García.

A colación de esto cabe destacar que el americano tiene contrato hasta 2025 y este verano sería muy complicado convencer al Bayern de Múnich con una oferta en torno a 60 millones. Esto, y que Florentino tiene otras prioridades para reforzar la plantilla como Harry Kane, Bellingham o Kai Havertz, dejan entrever que el fichaje de Davies, si es que se termina produciendo, no se dará hasta el mercado veraniego de 2024.

No obstante, de lo que no hay duda es que el Real Madrid tiene a tiro un lateral para muchos años que pueda dejar en olvido, en la medida de lo posible, a una leyenda del club como Marcelo Vieira.