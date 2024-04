Lo de Araujo y Gundogan son chispas, Militao provoca un cisma: Ancelotti y el preferido del Bernabéu

Dado que el Barça no ha podido mantener de puertas adentro el lío nacido de la eliminación ante el PSG, donde la expulsión de Ronald Araujo marca el choque y la eliminatoria, cosa que molestó a Ilkay Gundogan, está por ver qué medidas toma Xavi y qué efecto tiene sobre el césped, especialmente este domingo en el Clásico. Ahora bien, los culés no son los únicos con problemas, ya que Carlo Ancelotti ve en el regreso de Eder Militao una dificultad en ciernes.

Listo y poco a poco ganando peso

Aunque el central brasileño del Real Madrid no esté al cien por cien, de ahí que Nacho fuera titular en el Etihad Stadium en Champions League, es evidente que ya está en el camino de conseguirlo en próximas fechas y, lejos de lo que pueda pensarse, su puesta de largo como titular genera problemas de cara a formalizar un once. No sabemos cuánto tardará el sudamericano en hacerse con la titularidad, pero una vez lo consiga, que lo hará, llega la pregunta: ¿a quién quitar?

Tengan en cuenta que Eduardo Camavinga fue, jugando de pivote, no solo importante en la eliminatoria contra el City, sino transcendental, de modo que su titularidad debería estar garantizada, y en cierta forma el ex del Rennes se lo ha ganado: aporta músculo, intensidad, calidad y peligro, además de velocidad de circulación y salida de pelota clara al equipo, de ahí que sea uno de los preferidos de la grada del Santiago Bernabéu, pero si él es el mejor organizador de contención del Madrid, ¿dónde queda Tchouameni? ¿Y Nacho?

Tengan en cuenta que, si Camavinga se ha ganado el puesto de 5 junto a Kroos y Valverde, Tchouameni también ha dado la talla como central, y qué decir de Nacho, cuya actuación en Inglaterra fue magistral, de modo que si Militao se gana ser la pareja de Rüdiger (al que por cierto desplazaría del perfil diestro) queda saber qué ocurrirá con el ex del Mónaco y el capitán; al fin y al cabo, el resto de plazas en el once están pilladas.

Tal vez el Clásico no pueda ocultar la tensión entre Araujo y Gundogan en clave culé, pero Carletto tiene en el regreso de Militao un par de duras decisiones.