Estalla un nuevo caso João Felix en la cara de Simeone y el Atlético de Madrid

Mucho tiempo y dinero le costó al Atlético de Madrid y sobre todo al Cholo Simeone deshacerse de João Félix, un elemento que pasó de ídolo a pesadilla en poco tiempo. Por tanto, se pone mucho celo en el Metropolitano en que esta situación no se repita y sin embargo, puede volver a ocurrir.

Roro Riquelme no tiene el cartel en la actualidad con el que llegó el menino de ouro al Metropolitano, ni tiene sus exigencias, ni tanta presión, con todo, posee otras circunstancias que lo hacen potencialmente perjudicial para el grupo y la plantilla si se descuelga y, como sucede con Samuel Lino, corre el riesgo de hacerlo.

Tirón de orejas de Simeone y falta de minutos

Que Simeone lo tiene en su punto de mira a él y a su descontento es algo que le hizo saber de forma pública (e intencionada) tras la victoria en Son Moix, ante los micrófonos. Ante el Cacereño, ayer (1-3), volvió a ser descartado antes de tiempo del tapete verde. Problema y mensaje. Y ahí arranca el inconveniente de fondo: aquello no solo no le gustó al jugador, sino que reprueba el trato, a su juicio, diferente que le otorga el Cholo desde entonces. Incluso antes.

Recordemos que, al ser preguntado por una acción de ataque de Riquelme, en la que decidió jugársela él y no anotó, Simeone comentó que: “No hay que ser egoísta, hay que ser compañero. Decidió patear (Riquelme), pero no era lo que había que hacer. Por suerte no tuvimos que pagar la decisión”.

Toque directo a sus minutos

Si nos centramos en las dos grandes citas desde la victoria ante el Mallorca, LaLiga EA Sports y la Champions League (incluso antes frente a todo un Paris Saint-Germain con solo 30 minutos de juego) vemos que Riquelme apenas sí ha aparecido entre los jugadores con más peso, perdiéndose totalmente el duelo ante el Real Valladolid, recordemos un holgado 0-5, y jugando ante el Alavés y el Sparta Praga solo 20 y 11 minutos. Y encima en la Copa del Rey, con el Cacereño poniendo en apuros al Atleti, es el elegido para salir al descanso.

Todo esto al jugador no le ha gustado nada y se siente señalado por el entrenador, más si cabe cuando cree que no lo merece por su silencio y su trabajo. Simeone algo ha visto que no le ha gustado o simplemente ha decidido que así sea, pero eso Roro no lo acepta: él cree que merece más.