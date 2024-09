Estalla una bomba en el Madrid por culpa de Vini Jr.: papelón para Carletto, “o se arregla o adiós”

Cuando transcendieron las palabras de Vinicius Júnior vertidas en una entrevista con la conocida cadena CNN, referentes al racismo en España, se ha precipitado un raudal enorme de manifestaciones y reacciones de diferente calado, pero no todas llegan del exterior del Real Madrid, ya que incluso en el vestuario blanco no han sentado bien, en ciertos sectores y ciertos argumentos, y esto puede ser un problema.

“Si antes de 2030 no evoluciona la situación con el racismo en España, habría que cambiar el Mundial de lugar", decía el jugador sudamericano, que explicaba que si bien los culpables son una minoría, lo cierto es que también resaltó que “espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel”. Con sendas cosas, el punto de mira ha ido directo a LaLiga y el Real Madrid.

El choque interno en el club blanco ya lo hizo efectivo Dani Carvajal durante la concentración con España, donde aseguró que “sé lo que sufre (Vini), le apoyamos interna y públicamente”, aunque “más allá de ese pequeño grupo, no creo que España no merezca el Mundial. La diversidad es altísima a nivel cultural. No hay que poner en duda que España es racista”.

Lo único que puede separar a Vini del Madrid

La estrella brasileña ha decidido ser el foco de las miradas en este tema, un cruzado, como también suele serlo en el plano deportivo, y eso va a focalizar e intensificar la presión sobre el jugador, lo que puede ir en detrimento del crack y su equipo.

Pero Vini Jr. no va a recular, es más, solo este tema puede separarlo en el futuro del club blanco, siempre y cuando la presión y el problema en sí se agraven. Además, si bien Fran García, Dani Ceballos y Carvajal apoyan incondicionalmente a Vini y también secundan la propuesta de abandonar el campo si vuelve a suceder, a ninguno les ha gustado el señalamiento generalizado sobre todo el país. Y no es al único al que ha incomodado; el sonido de viento va a crecer.