Estupefacción por la compra y venta del crack de La Masía, el Celta dejará al Barça una limosna en sus arcas

Una operación millonaria se está pergeñando en el seno de LaLiga EA Sports con un canterano del FC Barcelona y el club azulgrana poco o nada tiene que decir en el posible fichaje que está en marcha por poco más de 4,5 millones de euros.

Y es que el Celta de Vigo está más que satisfecho con el desempeño esta campaña de Ilaix Moriba, el que fuera estandarte de su generación en La Masía, que se marchó del club blaugrana por la puerta de atrás -donde no llegó a un acuerdo de renovación- rumbo a una Bundesliga, donde tampoco se lo supo aprovechar, y ahora es el foco de una operación mayor.

El Celta va a ejercer, según apuntan ciertas fuentes, su opción de compra sobre el jugador de la cantera del Barça por valor de unos 4,5 millones de euros, aunque con fines que quizá ni el club catalán ni su club propietario, el RB Leipzig, supieron ver.

La intención del club gallego, según informa Florian Plettenberg, es fichar a Moriba para después sacar redito con su venta a la Premier League durante el próximo mercado de fichajes estival (2025), donde, cree el club gallego, puede sacar quizá el triple por el jugador.

🚨🆕 Celta Vigo is very pleased with the development of Ilaix #Moriba.



The Spanish club reportedly holds a purchase option of around €4.5m, which they intend to activate.



The 21y/o central midfielder is a key starter. It is possible that Celta Vigo could sign him permanently… pic.twitter.com/wsfmCGQ5N5