Estuvo muy cerca de fichar por el Barça, pero plantó a Laporta por el Real Madrid; es su sueño

Una de las principales tareas de las direcciones deportivas de los grandes clubes europeos es la captación de talento joven para reforzar sus plantillas a corto plazo, pero, sobre todo, a largo plazo. En este sentido, uno de los equipos que mejor ha trabajado este aspecto en los últimos años ha sido el FC Barcelona, con incorporaciones como las de Pedri, Ronald Araújo o, más recientemente, Pablo Torre, Julián Araújo o Lucas Román. Todos ellos, futbolistas talentosos, poco conocidos a nivel internacional y con una corta edad.

Sin embargo, de igual manera que resulta innegable que los culés han salido vencedores en muchas operaciones de este estilo, igual de cierto es que también ha habido otras tantas en las que no se han podido hacer con los servicios del jugador que querían. Este es el caso de Oscar Gloukh, centrocampista israelí de tan solo 18 años de edad, que era uno de los principales objetivos del Barça de Joan Laporta para reforzar a futuro el equipo, pero que finalmente firmó por el Red Bull Salzburgo a cambio de 7 millones de euros. Y si bien una mayor garantía de minutos de juego podría haber sido una de las razones por las que Gloukh se decantó por el conjunto austríaco, su sueño de jugar en el Real Madrid también podría haber tenido algo que ver, tal y como ha confesado el propio jugador israelí en una entrevista para Forbes Israel.

En dicha entrevista, como comentamos, además de desvelar su afición por el Real Madrid, el centrocampista también ha confesado que el FC Barcelona de Joan Laporta intentó su fichaje, si bien el interés de los catalanes llegó cuando ya tenía todo acordado con el RB Salzburgo: “El Barça se acordó cuando ya lo teníamos todo cerrado con el Salzburgo. Era la mejor opción para mí y lo hicimos. Al final, tengo claro que tomamos la decisión correcta de ir con ellos y no al Barcelona”, afirmó.

Unas declaraciones que, sin duda alguna, no han debido sentar nada bien en Can Barça, pero que todavía empeoran más la situación cuando Gloukh no esconde su deseo de poder jugar algún día en el Real Madrid, rival histórico del Barça: “Desde que tengo uso de razón, desde que empecé a jugar al fútbol, soy hincha del Real Madrid. El momento cumbre será llegar al Real. Mi mayor sueño es jugar en el Bernabéu y vestir el uniforme del Real Madrid”, desveló el centrocampista, quien está causando una muy buena impresión esta temporada con 7 goles y 6 asistencias en 18 titularidades.