Euforia en Valdebebas y EEUU: tan bueno como Cubarsí, más joven y sería el fichaje final de la 24/25

Dicen que en la Premier League están muy interesados en fichar a la nueva perla del Real Madrid, una que puede convertirse en la solución que buscaba en el mercado de fichajes el equipo de la capital de España y que, por edad, se convertiría en el Pau Cubarsí blanco, una que, por ahora, el Madrid ni se plantea ceder o vender pese al interés foráneo, sobre todo de Manchester United y Chelsea.

Afirman desde ciertos medios de comunicación que el mismo club merengue habría formalizado una respuesta al interés de los red devils y los blues en el jovencísimo talento merengue de 16 años, Joan Martínez: “Si nos dan dinero y se muestran tan interesados siendo tan joven… es que el chico es muy bueno y hemos acertado con él”, palabras atribuidas a Florentino Pérez.

Tanto es el optimismo del Madrid con su nuevo jugador que en la gira por Estados Unidos y en Valdebebas ya dan palmas con el que puede ser el fichaje sorpresa de esta temporada. Es verdad que el Madrid no pierde la cara a la posibilidad de hacerse con Laporte, factor sujeto a ciertos condicionante y que lo hacen dudoso, como os contamos en Don Balón, pero si Martínez da el nivel quizá sea él la respuesta a la marcha de Nacho Fernández y la negativa de Leny Yoro a fichar por el Real Madrid.

De momento, la entidad de Concha Espina cierra las puertas a su marcha, sopesa ascenderlo ya que hay informes que apuntan a que puede ser mejor que el joven central del Barcelona y le da minutos en sus partidos amistosos, donde de hecho ha jugado los dos hasta el momento disputados, ambos con el mismo resultado: derrota del Madrid frente al AC Milan y el FC Barcelona.

En la casa blanca se pide tranquilidad, aunque saben que tienen un diamante entre manos.

Joan Martínez (@joaanmartineez) vs Barcelona.



His first El Clásico game and his second game with the first team. Nice performance from Joan. pic.twitter.com/Xe4U3RXmE1