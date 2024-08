CR7 ya no oculta el sorprendente contacto con Florentino: su regreso será la gran bomba del Bernabéu

Carlo Ancelotti no ha querido de puertas afuera concederle recorrido a un asunto que sin embargo lo tiene para el Real Madrid, y no solo para el gigante de LaLiga, vigente campeón de Europa, sino también para el Al Nassr en el que juega Cristiano Ronaldo. Es más, el luso, como sus compañeros, no pueden negar ya que el futbolista quiere regresa a la competición hispana para vestir de blanco, aceptando así la oferta de Florentino Pérez.

El tren que pasa solo una vez en la vida

El fútbol no siempre vuelve y eso lo sabe bien un Aymeric Laporte que ha jugado para los mejores, viene de ganar la Euro 2024 con España, pero al que le queda una guinda en su carrera, una que se le presenta de par en par con el Madrid; una, en suma, que no quiere desaprovechar. Este asunto, voz populi en el vestuario del conjunto saudí, tiene intranquilo y hasta rebelde al central hispano-galo, que quiere renunciar a su sueldo millonario para largarse al coliseo blanco. Así de simple.

La llave de la operación, la libertad

La política del Madrid es inflexible, no gastará más de lo planificado y eso incluye al defensa, pese a que la vía Leny Yoro se haya caído y Nacho dejará un hueco enorme en la zaga, de modo que Laporte presiona precisamente por eso, porque el Madrid sí siente interés en ficharlo, pero ha de ser a coste cero. Así las cosas, la presión del zaguero es intensa y va en una sola dirección.

El entorno del jugador le ha dicho al club saudí que quiere irse y desea romper su contrato ¿Por qué? Por eso precisamente, para tener en su situación un ‘sin equipo’ que permita al Madrid negociar directamente con Laporte y no con otros clubs.

En este sentido, no vamos a asegurar que el traspaso se va a hacer, porque eso sería una temeridad, pero sí confirmamos que el jugador y su entorno están presionando con ahínco al Al Nassr para que lo libere, y eso lo sabe hasta CR7. El Al Nassr, por ahora, se remite a los 27,5M que pagó por él.