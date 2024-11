Existía un problema definitivo con James Rodríguez, Colombia lo descubre y eso lo sentencia con Iñigo Pérez

Como ya advertimos en Don Balón, James Rodríguez fue noticia por su suplencia con Colombia por unas molestias, solo que las nuevas informaciones, que lo sacarían también del once ante Ecuador (00.00, hora española), apuntan a un problema mayor y más preocupante con el 10 de la tricolor.

Según los informes referentes a esa suplencia del jugador del Rayo Vallecano frente a la selección charrúa, con derrota colombiana 3-2, el jugador arrastra molestias en el sóleo, pero eso ya salpica su participación de hoy frente al equipo ecuatoriano y sobre todo compromete su posición en el Rayo.

Problemas recurrentes y suplencia

Según la versión del seleccionador nacional colombiano, Néstor Lorenzo, y del propio crack rayista, su paso a un lado rente a Uruguay se debió a esas molestias, pero hay otros informes que enfatizan en que estas son graves y en su peso en el vestuario para ocultarlas.

Es más, advierten que la influencia y poder de James son absolutas en Colombia y que fue incluso él quien decidió su suplencia. Es más, dicen que debió estar en la grada por lesión y forma física, que no sería la mejor, y que fue él quien decidió quedarse en el banquillo en los clasificatorios de la Conmebol.

Al hilo de esta corriente de información, James no jugará tampoco ante Ecuador de inicio y no solo por sus molestias, sino porque estas podrían ser más graves de lo filtrado, lo que, de ser cierto, ya nos permitiría haber hallado el punto de fricción con Iñigo Pérez: debido a esos problemas no lo ve listo para jugar de inicio en un fútbol más exigente, rápido y físico que el latinoamericano, como es LaLiga EA Sports.

¿Qué cabe esperar?

Si esos problemas de James, a sus 33 años, están mermando la capacidad del jugador y son recurrentes se advierte que tendrá escasas posibilidades de ganarse un puesto entre los titulares del Rayo, toda vez que Iñigo Pérez requiere a estos unas condiciones físicas de primerísimo nivel, siendo así que no ve a James capacitado para llegar a esos límites. Y posiblemente no lo vea ya nunca.