Fuga en el Atleti: tras Luis Suárez, Simeone dirá adiós al francés

El Atlético de Madrid se encuentra en horas bajas. Tras un año que no ha ido tal y como se esperaba, donde los objetivos y las ilusiones de los aficionados eran por lo menos conseguir algún título, pelear hasta el final por La Liga y llegar lo más lejos posible en la Champions League, debido a la gran plantilla que había conseguido formar el conjunto de Simeone, sobre todo en el ataque, donde ya contaba con jugadores como Luis Suárez. Joao Félix y Correa, y a los que les había conseguido mantener y complementar con los fichajes de Griezmann y Cunha.

Con ese plantel de jugadores parecía imposible que los de Simeone no repitiesen por lo menos el título de liga, donde el Real Madrid, en principio, iba a pasar por un año de transición, y la situación del FC. Barcelona hacía pensar que no iba a tener su mejor curso, como así acabó siendo. Pero no ha sido para nada así, y por eso, el Atlético de Madrid ya se ha puesto manos a la obra para renovar un vestuario en el que se ha notado el desgaste del trabajo del técnico argentino.

Luis Suárez no continuará el año que viene, ya se le despidió en el Wanda Metripolitano, y ahora, otro de los hombres de ataque de Simeone podría abandonar el club este mismo verano. Se trata de Thomas Lemar, quien, según informa As, habría recibido una oferta de renovación parte del Atlético de Madrid, puesto que su contrato termina en 2023 y el deseo de Enrique Cerezo y del ‘Cholo’ es que continue en su equipo, pero tal y como informa este diario, el francés habría dicho que 'np'.

De no llegar a un acuerdo que convenza a Lemar pronto, el Atlético de Madrid no tendría otro remedio que decir adiós al francés este verano, ya que, sería su ultima oportunidad para vender al jugador y sacar partida por su salida, y no dejar que se escape libre el año que viene. Actualmente, el jugador galo es uno de los futbolistas con más valor de mercado de la plantilla a pesar de no haber rendido al nivel que se esperaba de él, en concreto, trasnfermarkt lo tasa en 40 millones de euros, que, junto a los 50 millones de euros que el Newcastle está dispuesto a ofrecer por Carrasco, sumarían 90 millones de euros que el conjunto colchonero podría invertir en renovar una plantilla cada año más desgastada. Veremos que acaba sucediendo.