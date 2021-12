Ferran se aleja y Laporta fija su plan B en el United con 25 millones

Tan cierto es que Ferrán Torres ha sido uno de los jugadores que han pasado por la agenda blaugrana en las últimas semanas como que su fichaje a día de hoy conllevaría un gasto demasiado elevado para las arcas del club, motivo por el cual Joan Laporta ha cambiado de guion. Consciente de las limitaciones de la tesorería culé, el presidente sabe que deberá fijar un plan alternativo que pueda resultar viable el próximo verano y parece que con Anthony Martial sí que podría darse ese refuerzo de primer nivel en Can Barça.

La dubitativa situación que se vive en el club con Ousmane Dembélé, el cual parece estar decidido a marcharse conforme expire su contrato el próximo 30 de junio, ha desatado la necesidad de reforzar la parcela ofensiva con un jugador que sea capaz de aportar ese grado diferencial en el equipo. Es cierto que Martial apenas está teniendo trascendencia en el Manchester United esta temporada tras las llegadas de Jadon Sancho y Cristiano Ronaldo a Old Trafford el pasado verano, pero su gran elenco de virtudes ofensivas hacen de él un futbolista sumamente interesante.

Precisamente por ese rol secundario que está protagonizando el francés en los Red Devils es por lo que su valor de mercado irá descendiendo con el paso de los meses hasta permitir a Joan Laporta lanzar una ofensiva por el jugador galo el próximo verano, ya que en enero son otras las prioridades que maneja Xavi Hernández.

Esta temporada Martial solamente ha disputado 356 minutos con el United y, aunque la salida de Solskjaer de Old Trafford podría precipitar un cambio de guion en el que empiece a contar con más participación en el equipo, la alta competencia que aglutina el vestuario antoja complicado ese giro.

Eso sí, aunque Laporta ha fijado a Martial como una de sus prioridades de primer nivel para el próximo curso, la delicada situación de las arcas del club no permitirá a la directiva desembolsar más de 25 millones por el jugador, una oferta que sobre el papel aceptará el United sin pestañear si el exfutbolista del AS Mónaco no revierte su situación en los meses que restan de campaña, a pesar de que tiene contrato hasta 2024.