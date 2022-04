Ferran y Aubameyang marcan a Laporta: temor a 4 fichajes fallidos

Algunos discursos -que pueden resultar ventajistas, pero a la vez conllevan ciertas dosis de un argumentario digno de mención- señalan que el Barça hizo mal en apostar por jugadores que han salido descartados de sus clubs de origen, como Ferran Torres o Pierre-Emerick Aubameyang. Lo cierto es que el rendimiento de ambos, si bien ha pasado por buenos momentos, últimamente está en el punto de mira. Y no son los únicos.

Los errores de Andreas Christensen en el Chelsea -incluidos algunos ante el Real Madrid, que le valieron ser descartado para el choque del Bernabéu de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League- han puesto la sombra de la duda sobre el jugador antes incluso de que este se hay apuesto la elástica blaugrana, lo cual no es una buena noticia para Joan Laporta, pero el gran problema con el mandatario son otros 3 fichajes.

Los dos nombrados, el del ex del Manchester City y el ex del Arsenal, venían con preaviso de la Premier League. Ferran fue una apuesta de Guardiola y sin embrago, aunque tuvo cierto protagonismo, nunca llegó a ganarse la confianza el míster de Sampedor, que accedió sin problema a venderlo y recuperar la inversión realizada. Es más, los citizens ganaron cerca de 22 millones con él, ya que lo compraron por 33,5 y lo han venido por 55. Hoy ya no parece un fichaje tan buen en Can Barça. Ferran esta temporada lleva 10 goles en 28 partidos, tres hechos con la entidad citizen, y últimamente no carbura.

Con Aubameyang, si bien sus números son buenos -lleva en 18 partidos, 11 goles- hay ciertas dudas por sus recurrentes desconexiones. El delantero, que cumplirá 33 años en junio, no apareció ante el Eintrach ni en las caídas ante Cádiz y Rayo y su impulso inicial parece haber parado en seco. Por último, es un hecho que Memphis Depay no ha resultado como el Barça pretendía, y con 11 goles en 33 partidos el club mira al mercado para tratar de revertir el error que supuso pensar en él como cabeza de proyecto. Adama y sobre todo Dani Alves tampoco han aportado en exceso, de modo que las dudas de cara al mercado crecen.