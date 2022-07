Fiesta en Madrid: Florentino ata 2 firmas mágicas tras Vini y Modric

Siguen las buenas noticias en el Real Madrid a pesar de que aún no ha arrancado la nueva campaña. Florentino Pérez sabe que el mercado de fichajes veraniego no solo sirve para incorporar y dar salidas a jugadores, sino para ratificar la continuidad de los miembros de la plantilla que se han ganado por méritos propios una renovación a largo plazo con la entidad, y así lo ha querido compensar el mandatario merengue con dos de los efectivos brasileños de la plantilla: Rodrygo Goes y Éder Militão.

En las últimas semanas el presidente ha sellado los fichajes de Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouameni, pero las grandes firmas de cara al próximo curso no han llegado desde fuera de España, sino en el propio Bernabéu con las extensiones de contrato de Vinicius JR y de Luka Modric, quien seguirá vinculado a la casa blanca una campaña más.

Tanto el atacante brasileño como el centrocampista croata han sido dos piezas clave en los planes de Carlo Ancelotti en el último curso y fruto de ello Florentino ha decidido agradecérselo con sendas firmas, pero no son los únicos favorecidos por los éxitos del club en la temporada 21/22.

Rodrygo y Militão también han tenido mucho protagonismo en el equipo, especialmente el defensa, y ahora el Real Madrid ha decidido, ya no solo ratificar su continuidad en Concha Espina, sino adjuntarles una cláusula de rescisión de contrato de 1000 millones de euros. Con esto, Florentino se asegura que solo por decisión del club alguno de estos jugadores pueda salir antes de 2028, fecha hasta la que se han comprometidos con la entidad, pero se prevé complicado que alguno de ellos se sienta atraído por la posibilidad de dejar Concha Espina, y menos de este millonario gesto que ha decidido oficializar el mandamás.

Así pues, las renovaciones de Rodrygo y Militão, amén de la mencionada de Vinicius y de los fichajes en los últimos años de futbolistas como Camavinga, Tchouameni, Rüdiger, Alaba o Mendy deja entrever que los éxitos en el futuro del proyecto blanco están asegurados dado que todos estos nombres vienen dejando prestaciones muy esperanzadoras e ilusionantes para soñar con ello.