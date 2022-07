Tchouameni al Madrid y el otro francés, aliado top de Varane y De Gea

El Manchester United es uno de los gigantes europeos que más cambios, hasta el momento, ha vivido en su plantilla. Erik ten Hag ha sido nombrado nueva director de orquesta del proyecto de los red devils, jugadores como Paul Pogba, Jesse Lingard o Juan Mata ya se han despedido del club por sus respectivas expiraciones de contrato y, además, Cristiano Ronaldo ha puesto en jaque a la directiva por su supuesto deseo de irse con José Mourinho a Roma, pero veremos lo que pasa.

No obstante, el conjunto inglés se ha fijado varios objetivos más en Europa para dejar en el olvido la infinidad de problemas manifestados por la plantilla durante la última campaña, especialmente en la parcela defensiva, y el primer fichaje para esta línea parece estar muy cerca de ser oficial: Benoit Badiashile, una de las grandes revelaciones del último curso.

El central galo del AS Mónaco es uno de los jugadores con más proyección del mundo y sus sobresalientes prestaciones en el cuadro blanquirrojo le han situado en los primeros puestos de la lista de prioridades del United. A pesar de que el equipo reforzó su zaga el verano pasado con la llegada de Varane, el exfutbolista del Real Madrid no ha logrado afianza una línea fiable y, si no fuera por las extraordinarias actuaciones de David De Gea, el equipo ni siquiera se habría clasificado para la UEFA Europa League.

Eso sí, los más señalados en Old Trafford han sido otros miembros de la zaga como Lindelof y, sobre todo, Harry Maguire, quien podría perder su puesto titular en el equipo con la llegada del mencionado Badiashile. Según ha revelado Nice-Matin, el excompañero de Aurélien Tchouameni podría poner rumbo a Old Trafford a cambio de 45 millones, la primera oferta presentada por los red devils para tratar de convencer al conjunto monegasco.

No obstante, a sabiendas de la elevada proyección que se le augura al defensa, a su juventud -21 años-, y al gran elenco de pretendientes que están siguiéndole la pista, el AS Mónaco espera rescatar cerca de 60 millones por él, por lo que el United deberá reconsiderar su primer ataque por el jugador para finiquitar uno de los grandes problemas del equipo, la poca fiabilidad defensiva, y hacer un poco más feliz a De Gea y Varane con la llegada de un central de primera categoría.