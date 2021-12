Filtrada la losa del Barcelona: problemón previo al Espanyol para Xavi

Si venimos contando en Don Balón que las intenciones de Xavi Hernández y el Barcelona son tratar de colocar como venta algunas de las piezas de la plantilla que o no convencen o tienen mercado y no son imprescindibles -léase el caso de Luuk De Jong o Philippe Coutinho, respectivamente- ahora se filtra que varios de estos propósitos van a encontrar un serio inconveniente que deviene en losa insuperable para las ambiciones culés.

Y es que Philippe Coutinho era uno de los jugadores que contaba con el interés de al menos un grande para esta próxima ventana de transferencias invernal, concretamente del Newcastle United y su nuevo capital saudí encabezado por Mohamed Bin Salmán, heredero de dicho territorio, sin embargo en el Barcelona, que ya maneja varios nombres, nadie había preguntando al entorno del jugador brasileño o al mismo futbolista y ahora se han encontrado con una desagradable sorpresa: no se va.

Así de taxativo se ha mostrado un ex de Liverpool o Bayern de Múnich al planteársele la opción de salir y dejar una cantidad razonable en las arcas blaugranas, y la intención del brasileño no solo es quedarse este próximo mes de enero, sino que piensa recurrir a la fecha que fija su contrato, junio de 2023, como límite para el mismo y, por tanto, como la garantía de su vinculación al club. Está cansado de no tener continuidad y cambiar de equipo; se queda.

Y si Coutinho era uno de los pocos con los que se pretendía y se podía hacer seriamente caja para realizar algún esfuerzo -ya sea en la Selección española o en la Premier League- pero no se va a ir, ahora el problemón le deviene a Xavi, que sabe que tendrá en sus filas al menos hasta 2023 a Coutinho y que por tanto es una opción costosa que presiona por un hueco en el once. Es decir, Coutinho no se va, fue una apuesta del club, necesita minutos y gana una cantidad de dinero tan enorme que el club no se puede permitir pasar por alto, incluso en lo deportivo. Dicho de otra forma, Coutinho se sale con la suya y puede que lo veamos reflejado incluso ante el próximo rival, el Espanyol.