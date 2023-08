Filtrada una tensa reunión entre 'Carletto' y Florentino Pérez: “ni siquiera Mbappé lo soluciona”

El Real Madrid puede tener un serio problema con el gol esta temporada y con ello no nos referimos a que con lo que tiene, que es muchísimo, no le de para pelear por LaLiga EA Sports, sino que quizá sufra al tratar de competir en todos los frentes que se le abren en esta campaña. La prueba está en la pretemporada: ninguno de sus dos referentes en ataque, Vinicius y Rodrgygo, son goleadores consumados. Eso lo vio claro Ancelotti con antelación, que, al parecer, se lo dijo a Florentino Pérez hace tiempo, palabras que se han repetido entre ambos, según informan varias fuentes.

Algunos de los fragmentos de esa conversación, que viene de lejos en este mercado de fichajes, apuntan a que el técnico italiano había fijado un gran objetivo en el mercado, uno que, a su juicio, se antojaba clave tras la marcha de Karim Benzema: Harry Kane. El problema no es que el inglés fuera complicado, que lo es, sino que el Madrid nunca se lo creyó, no luchó por él. Y de aquellos polvos estos lodos, habría insinuado un Ancelotti que incluso metió en el mismo saco a Kylian Mbappé.

¿Por qué? ¿No valdría el francés? Ancelotti, siempre según estas fuentes consultadas, no habría dicho tal cosa, sino que era más necesario Kane, ya que el galo del PSG no es tampoco un nueve que fije marcas, que remate de cabeza, que, en suma, esté como referencia en ataque. Algo así como que el técnico espetó que “ni siquiera Mbappé lo soluciona” (la carencia del 9) Es verdad que Mbappé remediaría mucho las cosas en lo numérico, básicamente porque promete 40 goles por temporada (la campaña anterior hizo 41) pero Ancelotti, y así se lo habría hecho saber al presidente, quería un nueve.

Joselu ha sido la respuesta del club, pero para Carlo es insuficiente, no porque el español no esté capacitado para sumar tantos al casillero blanco, que lo está, sino porque para el italiano no es un jugador de talla mundial que vaya a aportar esos 40 goles que prometen futbolistas como CR7 o Benzema.