Mbappé es un problema para Rodrygo: 72M, Las Palmas y la razón de peso que hace dudar a Ancelotti

Vini Jr. y Kylian Mbappé son los dos grandes aspirantes al Balón de Oro, con permiso de Jude Bellingham, y por tanto teóricas puntas de lanza indiscutibles para el Real Madrid y Carlo Ancelotti, sin embargo su mal arranque de temporada hace duda al míster de Reggiolo, que si bien no se plantea cambiar permanentemente sus roles en el equipo (como es lógico), sí lo hace de forma transitoria, y eso puede afectar a Rodrygo Goes y de forma inmediata en LaLiga EA Sports.

Está claro que unos deben hacer más esfuerzo que otros para ser considerados por el míster italiano, ese es el caso de Rodrygo Goes, quien no fue ni de lejos el peor del ataque merengue ante el Real Valladolid y, por el contrario, volvió a ser el primer señalado, lo que deja claras las intenciones de Carlo Ancelotti: el 7 y el 9 están por delante. Pero, claro, Carletto no contaba con la irrupción fulgurante de Arda Güler, Brahim Díaz y, de pronto, el chico de los 72 millones de euros; seguramente el trío merengue de la gira por Estados Unidos y de lo mejor ayer ante el equipo de Pezzolano.

“Tengo que elegir a los jugadores más frescos en el campo. Los jugadores tienen que tener más responsabilidades en el campo, ya lo he hablado con ellos”, advertía el entrenador transalpino a sus jugadores en rueda de prensa tras el partido ante los pucelanos, especialmente por las desconexiones del equipo debido al cansancio físico. Es verdad que esta advertencia señalaba a Vini y Mbappé, quizá también a un, de nuevo, pobre Tchouameni, pero el gol de Endrick y su posición de delantero centro puede que tengan otra víctima, el de Osasco.

Teniendo en cuenta que Endrick ha pisado el Bernabéu en partido oficial dos veces y en las dos ha marcado (la otra fue con Brasil, en amistoso contra España), que con ello se convierte en el jugador blanco más joven en marcar en Liga en el S. XXI y que es el único delantero centro que tiene Ancelotti, puede que el italiano se plantee dejar las bandas a Vini y Mbappé para dar entrada al ex de Palmeiras, que ha jugado poquísimo y ha marcado tantos goles como Vini, Rodrygo y Mbappé juntos, y eso reestructura la función del 10 de les bleus, al que no se le puede sentar (al menos por ahora) y se puede cargar a Rodrygo del once.

🗣️ Endrick: "No voy a hablar español porque no me sale, estoy muy feliz y haciendo mi sueño realidad, estoy sin palabras, ahora quiero ganar también por la gente de España, estoy muy contento de estar con estos jugadores, solo los veía por videojuegos." 😍 pic.twitter.com/DWUSL5C3Ho — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 25, 2024

Sucederá ante el Las Palmas? No es descartable, desde luego.