Florentino activa la fuerte operación 2024: además de Endrick y el 7 del PSG, 2 galácticos y 6 bajas

El Real Madrid se acerca plácidamente al final de mercado de fichajes con la certeza de que nada va a cambiar ya en París, el único lugar que podría al club hacerle modificar su hoja de ruta en esta ventana de transferencias, pero precisamente desde el PSG y con la vista puesta en Endrick, una certeza en 2024, nada de este tramo final del mercado puede disociarse de su continuación para enero y junio de 2024.

Endrick y Mbappé

Y decimos que nada puede disociarse porque el Real Madrid, a todos los recursos actuales, deberá sumar la temporada que viene el talento de Endrick, el cual, si bien en un inicio tomará la vía de Vinicius hacia el Castilla, podrá ser parte de la primera plantilla en un corto espacio de tiempo. Y no solo eso, con Vini, Rodrygo y Endrick como puntas, restará saber qué ocurre con Joselu si finalmente el Madrid decide a su favor el culebrón Kylian Mbappé, el cual, si nada se tuerce, se encamina a dejar vencer su contrato con el Paris Saint-Germain en junio de 2024. Recordemos que el español, ex del Espanyol y el Alavés, tiene firmada una cesión con opción a compra al final de campaña, y con las dos entradas quizá no tenga hueco.

Contratos a expirar

A efectos prácticos, Kroos y Modric son dos jugadores que pueden estar jugando su última temporada en el club, y más cuando estamos viendo que Tchoaumeni y Camavinga le han ganado la partida. Ambos acaban contrato y la edad de sendos cracks hace pensar en una armónica despedida al final de la 23/24. A ellos se unen Lucas Vázquez, Nacho Fernández, Andriy Lunin, Álvaro Odriozola y Kepa Arrizabalaga. De todos ello, solo el meta del Chelsea está siendo ahora mismo sopesado por el Madrid y todo depende de su rendimiento esta campaña y de si es capaz de aceptar un papel secundario con Thibaut Courtois como titular. Los dos canteranos tendrían un pie y medio fuera.

Fichajes

Sobre este guion, el Madrid se lanzaría al menos a por tres o cuatro jugadores, siendo uno el mismo Mbappé, un lateral derecho, que puede ser Recce James, un lateral izquierdo que lleva gustando mucho tiempo en Madrid y se acercará por entonces a su último año de contrato en el Bayern, Alphonso Davies, y un mediocampista, que bien podría estar en casa con Ceballos o Nico Paz.