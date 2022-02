Florentino avisa a Carletto: el futuro de sus 3 apuestas, en sus manos

El Real Madrid tiene entre ceja y ceja el importante duelo europeo contra el PSG, pero los blancos tampoco le pierden la cara al futuro de la entidad. Con el fichaje de Kylian Mbappé más que encarrilado, Florentino Pérez y Carlo Ancelotti deberán realizar una operación salida de lo más perspicaz para poder costear el gasto del delantero sin mayores complicaciones.

Es por ello que ‘Carletto’ tendrá mucho que ver en todo esto ya que el italiano tendrá a su disposición el próximo veranoun gran elenco de futbolistas, algunos de renombre y otros no tanto, que no están corriendo con la mejor de las suertes esta temporada y que podrían salir del Real Madrid. Eso sí, si nos referimos a problemón es porque Florentino realizó una apuesta personal de futuro con ellos y su marcha supondría un duro varapalo para el mandatario del club, especialmente la de Takefusa Kubo, Rodrygo Goes y Brahim Díaz.

El caso del futbolista japonés es el más preocupante en la casa blanca ya que el jugador salió cedido al Mallorca el verano pasado y sus prestaciones en el conjunto balear no están siendo todo lo deslumbrantes que esperaban en la casa blanca. Es cierto que, a pinceladas, Kubo sí que está dejando muestra de la calidad técnica que atesora, pero en líneas generales su nivel no se prevé servicial en el esquema de Ancelotti la próxima temporada, sobre todo si el club se refuerza en ataque con futbolistas de la talla de Mbappé.

Rodrygo también se ha convertido en un problema para las altas esferas blancas, ya que de sobra es conocido el cariño que le tiene Florentino, que realizó un gran esfuerzo económico por conducirle hasta Concha Espina, pero también el bajo rendimiento del joven extremo sudamericano, por lo que podría ser una de las salidas veraniegas del Real Madrid, eso sí, como cedido.

Por último, Brahim Díaz aporta el ejemplo más brillante entre todos ya que el malagueño, que actualmente se encuentra cedido en el AC Milan, está dejando muy buenas sensaciones en San Siro y por ello se prevé que el conjunto rossonero no titubeará al ahora de ejecutar la opción de compra que tiene sobre la mesa por19 millones. Por contra, Florentino se despediría así de sus posibilidades de ver triunfar al canterano del Manchester City con la camiseta del Real Madrid.

No obstante, el conjunto blanco tiene una opción de recompra y, si Ancelotti lo dispone, Florentino no dudará en llevarla a cabo.