Luis Enrique aleja del Real Madrid un crack pretendido por Florentino

Fabián Ruiz es uno de los futbolistas que más está dando que hablar en los últimos años dado que su nivel ha llamado la atención de los mejores clubs europeos. Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester United o Juventus son algunos de los equipos que han mostrado interés en el centrocampista del Nápoles y sus prestaciones invitan a pensar que dará un salto de calidad en su carrera el próximo verano aprovechando semejante ola de ofertas.

Eso sí, en el seno merengue esto podría conllevar un problema ya que, a pesar de que Florentino Pérez ha mostrado sumo interés en cerrar el fichaje del exfutbolista del Real Betis Balompié, el Mundial de Qatar de 2022 podría condicionar la decisión del jugador. Fabián es consciente de que la casa blanca actualmente cuenta en sus filas con el mejor trivote de toda Europa, el integrado por Casemiro, Kroos y Modric, y ello supone una traba para encontrar los minutos que necesita para ser seleccionado por Luis Enrique.

Es cierto que Fabián Ruiz no ha sido un intocable en el esquema del asturiano durante los últimos meses en los compromisos disputados por La Roja, pero, si el futbolista de 25 años mantiene su excelso nivel hasta que Luis Enrique realice la convocatoria para Qatar, este podría jugar un papel mucho más protagonista en dicho evento. No obstante, en algunas ocasiones el técnico ha dejado fuera de la lista al jugador, una situación que se repitiría en el Mundial si el crack no cuenta con minutos en los primeros meses de la próxima campaña. Por contra, el sevillano sabe que en el Real Madrid, sobre todo si Modric renueva su contrato un año más, tendría muy complicado ser importante, algo que resta muchas opciones a Florentino de cerrar el fichaje del español el próximo verano.

Además, hay otro factor que podría eliminar de la carrera por el jugador a otros tantos clubs: según Transfermarkt, el valor de mercado de Fabián es 55 millones de euros, por lo que solamente una oferta cercana a dicha cifra podría contar con el visto bueno del Nápoles para cerrar el acuerdo, especialmente si tenemos en cuenta que se trata de un futbolista con un perfil que no abunda en Europa, por lo que encontrar un reemplazo de garantías no será tarea fácil en San Paolo.