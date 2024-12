Isco Alarcón se equivocaba, el crack del Real Madrid que puede llegar ya al Real Betis no es Ceballos

La falta de gol del Real Betis Balompié y la ausencia de minutos de ciertos jugadores del Real Madrid son hecho que pueden tener un punto en común en favor de los verdiblancos, una conexión bastante más inesperada en este invierno que la llegada de Dani Ceballos al Benito Villamarín, y desde luego más mediática.

Vaya por delante que este acuerdo no es complicado de darse, es casi imposible, sin embargo, es ese ‘casi’ la clave de la operación. Los béticos quieren gol y el Madrid lo tiene a raudales, de hecho, ha aparcado una fuente de ello que quiere salir. Así se lo habría expresado Endrick a su entorno y este al club: prefiere seis meses junto a Vitor Roque que seguir languideciendo en el banquillo blanco; ya la temporada que viene será otra cosa.

Isco Alarcón no esperaba algo así

Cuando Isco Alarcón habló sobre la posible llegada a Sevilla de Dani Ceballos en el último duelo del Betis lo hizo con el convencimiento de que es una operación que va lenta y no llegará a concretarse, si es que lo hace, hasta el 30 de junio de 2025. Otra cosa diferente es lo de Endrick.

El gol no lo ponen los puntas

Que el gol en el Betis esté llegando sobre todo de manos de un mediocampista, como es Giovani Lo Celso, habla a las claras de las dificultades que afronta Manuel Pellegrini con Juanmi, Chimy Ávila y Bakambu. No así un Vitor Roque que, aún llegando a la cita con cuentagotas, por lo menos marca y aporta.

Por eso el Betis busca gol -y, de paso, quitarse de encima a ciertos jugadores que no lo aportan- y el enfado de Endrick puede ser la clave inesperada para darle al cuadro verdiblanco lo que busca y con creces.

No cuenta para Carletto

Vemos en el Madrid como las ausencias, de Vini, Rodrygo u otros cracks, no aumentan los minutos de Endrick. Por ejemplo, solo ha jugado tres partidos de seis en Champions, dos no más de 10 minutos; en la Supercopa de Europa ni jugó; en LaLiga nunca lo ha hecho más de 22 minutos y en seis partidos ni ha participado, mientras que en la Copa Intercontinental tampoco participó. Así, piensa Endrick, es muy complicado demostrar nada, por eso quiere un cambio de aires ante las decisiones de Carlo Ancelotti ¿Ahora? Ya veremos ¿Al Betis? Difícil ¿Imposible? No.