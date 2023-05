Florentino desesperado con el crack que llegó por más de 100M, juega como Mariano y no piensa salir

En las oficinas del Santiago Bernabéu esperan hacer una buena limpieza en este mercado de verano y desprenderse de esos jugadores que no entran para nada en los planes de Carlo Ancelotti. En este sentido, los grandes señalados son Mariano Díaz, Jesús Vallejo, Álvaro Odriozola y Eden Hazard. Sin embargo, mientras que algunos saldrán con toda seguridad, otros no pondrán las cosas nada fáciles, este es el caso del belga, que no tiene la más mínima intención de abandonar Chamartín.

El belga llegó al Real Madrid como uno de los mejores jugadores del mundo. Hazard la estaba rompiendo en el Chelsea, donde era el gran líder de un proyecto que pese a sus altibajos siempre estaba compitiendo por grandes logros. Sin embargo, en 2019 y posteriormente a un pago de más de 100 millones de euros, Hazard llegó al Real Madrid donde no pudo rendir en ningún momento. Tan es así que desde su llegada, solamente ha disputado 75 partidos en los que ha marcado 7 goles y repartido 12 asistencias. Unos números sonrojantes tanto para el jugador como para Florentino Pérez.

Tras la final de Copa del Rey, Hazard fue preguntado sobre su futuro y si pensaba seguir en la capital española hasta el final de su contrato, a lo que el belga respondió con un contundente: “Claro. Espero jugar minutos, es un año difícil, pero con un equipo muy grande”. En este sentido, parece evidente que el belga no se ve abandonando Chamartín hasta que finalice su contrato, toda una pesadilla para el Real Madrid.

Si bien es cierto que su rendimiento es paupérrimo, cabe destacar que nunca ha tenido una salida de tono y la actitud de Hazard es ejemplar al hablar sobre el club y su entreador: “Tengo una buena relación con el entrenador y con los jugadores. Quiero jugar, pero sé que es muy difícil y tengo que trabajar” sentenció un Hazard que es plenamente conocedor que no contará nunca para Ancelotti.

Así pues, el Real Madrid ya puede olvidarse de la opción de desprenderse de Eden Hazard, el belga aun siendo consciente que no cuenta para nada, no piensa dejar atrás su gran contrato con los blancos y piensa seguir hasta que finalice en 2024.