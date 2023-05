Xabi Alonso lo proyecta como una estrella y Florentino ya lo fija como estrella a cambio de Hazard

El Real Madrid es consciente que no puede seguir contando con Eden Hazard de cara al futuro. El belga ha demostrado que ya no está para seguir compitiendo al máximo nivel y con su maltrecho su físico es imposible que recupere una versión aceptable. En este sentido, en Chamartín asumen el fracaso de más de 100 millones y ya preparan un fichaje para hacer olvidar al ex del Chelsea y dar un recambio de garantías a Vinicius y Rodrygo en las bandas.

Según cuenta Marca, el elegido es Moussa Diaby, actual jugador del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada en Alemania gracias a un rendimiento que nadie esperaba. El galo es uno de esos jugadores que ya no quedan, cuenta con una habilidad innata para el regate que, sumada a su velocidad endiablada, hace de él un jugador imprevisible e imparable para la mayoría de los mortales.

El extremo francés es un pilar para Xabi Alonso, para quien ya ha marcado un total de 14 goles y ha repartido 11 asistencias. Unas cifras espectaculares para un jugador que, hasta ahora, no se le suponía tal voracidad goleadora.

Incorporar a un crack como Diaby no será una tarea sencilla ni barata, el galo tiene un valor de mercado de 50 millones de euros y el Leverkusen no planea vender a uno de sus mejores jugadores. Además, su contrato no expira hasta 2025 y no ha excesiva prisa en buscarle una salida.

Por su parte, el Real Madrid es consciente que no podrá incorporar a Diaby a menos que sea capaz de vender definitivamente a Eden Hazard, el belga no entra para nada en los planes de Carlo Ancelotti y su sueldo es un gran impedimento para encontrarle acomodo en otro equipo.

Por otro lado, habría que ver si el futbolista está por la labor de fichar para ser el suplente de Rodrygo, ya que su proyección lo lleva a ser uno de los mejores del mundo y es complicado imaginar-se a Diaby aceptando ser un mero suplente y menos llegando a cambio de 50 o 60 millones de euros.

Así pues, el Real Madrid ya sabe que si quiere fichar al jugador perfecto para competir por un puesto en la banda derecha deberá negociar con el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y dar salida al mayor fracaso de los últimos años, Eden Hazard.