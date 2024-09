Florentino, en problemas: se complica la segunda firma gratis del Real Madrid en 2025; ¿y Carvajal?

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tiene en mente llevarse gratis a Trent Alexander-Arnold, el lateral del Livepool de la Premier League cuyo vinculo finaliza en junio de 2025.

Pese a que el lateral derecho está cubierto para este año, en el Merengue tienen en claro que el próximo año finalizan su contrato Dani Carvajal y Lucas Vázquez. Por eso, el plan de Florentino era esperar a que expire el vínculo entre el jugador con los reds para ir a la pesca.

Sin embargo, la historia dio un giro de 180 grados luego de que el futbolista inglés diera una entrevista a The Athletic y remarcara que su sueño es seguido jugando con la camiseta de Liverpool.

“Mira, ya llevo 20 años en el club. He firmado cuatro o cinco renovaciones de contrato y ninguna de ellas ha sido anunciada públicamente. Ésta tampoco lo será", manifestó el lateral derecho del conjunto que dirige el neerlandés Arne Slot.

“Quiero ser jugador del Liverpool esta temporada, es lo que diré”, agregó Trent Alexander-Arnold, al tiempo que remarcó: “Siempre he dicho que quiero ser el capitán del club. Es uno de mis objetivos y una meta que tengo, pero no está en mis manos que eso suceda, para ser sincero".

Consultado por el interés del Real Madrid y otros clubes importantes del fútbol europeo, el joven de 25 años aclaró que lo único que puede inclinar la balanza a la hora de elegir su futuro es la oportunidad de pelear por cosas importantes.

“Yo quiero ganar trofeos. Soy un jugador al que le motiva mucho ganar cosas y ser de élite. Ese es probablemente el factor principal de todo. Si tienes una personalidad de élite, que quiere ganar y hará lo que sea para ganar, entonces eso es lo que te motiva", explicó.

