Florentino encuentra recambio para Mendy y Marcelo, socio de Odegaard

El próximo verano pretende ser muy movido en el Real Madrid tanto en el apartado de llegadas como en el de salidas. Se espera que vengan jugadores como Kylian Mbappé, quizás la ilusión de poder juntarle con Erling Haaland, un sustituto para Casemiro que podría ser Tchouaméni y necesariamente tendrá que acudir al mercado para incorporar una nueva pieza en el lateral izquierdo, ya que, no se prevé que el conjunto blanco renueve más allá de junio a Marcelo.

Por ello, el Real Madrid está buscando un lateral izquierdo que supla la salida del brasileño y parece haber apuntado su objetivo a la Premier League. Después de Bale y Camavinga Florentino Pérez se ha interesado por otro de los pupilos de Jonathan Barnett tal y como ha publicado El Desmarque, en este caso se trata del escocés Kieran Terney del Arsenal de Mikel Arteta. Según sus informaciones, un ojeador del Real Madrid lleva siguiendo al zaguero dos meses seguidos y los informes que envía a Florentino Pérez son positivos.

Parece que el futuro sustituto Marcelo pasa por traerlo de la Premier League puesto que también suena con bastante fuerza la posibilidad de que el Madrid vuelva a comprar a Sergio Reguilón del Tottenham.

Kieran Terney no tendrá nada fácil su llegada al Santiago Bernabéu, aunque las relaciones con su agente Jonathan Barnett no son del todo idílicas debido al caso de Garteh Bale, la contratación el pasado verano de Camavinga da esperanzas a los blancos de que la operación no es imposible, pero el Arsenal no dejará escapar al escocés de 24 años tan fácil. Su actual valor de mercado, según transfermarket es de 32 millones de euros.

Además del lateral brasileño, en el apartado de salidas del Real Madrid, Ferland Mendy tampoco tiene asegurada su participación en la siguiente temporada con los blancos, tal y como publicaba Don Balón, ya que el francés pretende una renovación del contrato con una mejora sustancial del salario que Florentino no está dispuesta a aceptar y por ello no vería con malos ojos aceptar una venta por zaguero si llega una buena oferta.

Además, Bale, Isco, Antonio Blanco y Luca Modric también finalizan contrato en junio de 2022, aunque parece que en el caso del croata sí que continuará el año que viene vistiendo la camiseta blanca, aunque a día de hoy aún sigue sin renovar.