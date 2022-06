El Manchester United desesperado, Tuchel y el Chelsea se entrometen

Cuando parecía que el Manchester United podría cerrar al fin su primer fichaje del proyecto que dirige Erik ten Hag, el Chelsea de Thomas Tuchel se ha entrometido en la operación.

Ten Hag no lo está teniendo nada fácil para atraer futbolistas a su proyecto en Mánchester. El técnico holandés tiene el hándicap de que los 'diablos rojos' no juegan la Liga de Campeones, lo que hace que los jugadores no quieran recalar en Old Trafford. Le ha pasado con Darwin Machis, Ryan Gravenberch o Noussair Mazraoui, el primero ha acabado en el Liverpool y los dos segundos en el Bayern de Múnich.

El entrenador neerlandés está intentado traerse a los que fueron sus pupilos en el Ajax de Amsterdam, aunque de momento no ha tenido éxito. Con quien sí parecía que iba a llegar a cerrar el acuerdo era con Antony, pero el Chelsea se ha interesado también en el brasileño, cuyos representantes llevan tiempo en Europa para cerrar su traspaso.

El interés de Tuchel en Antony viene motivado porque la incorporación de Ousmane Dembélé está prácticamente descartada, lo que ha hecho que el entrenador alemán del conjunto londinense vea en el brasileño al extremo ofensivo que tanta falta le hace.

Pese al interés del Chelsea, diversos medios informan que el United lo tiene ya hecho con Antony, aunque este último contratiempo ha retrasado el acuerdo. Según informa el Daily Mail, la llegada del atacante del Ajax se efectuará en breve, previo pago de 50 millones de euros al conjunto holandés. En caso de conseguir confirmar el fichaje, el United no solo se adelantaría al Chelsea, si no a otros clubes de la Premier League como el Tottenham, que también se habían interesado en Antony.

Con la llegada del brasileño, Ten Hag vería como se pone la primera piedra de su proyecto, al que aún le queda mucho camino por recorrer para verse completado. Antony apuntalaría una parcela del equipo que está descubierta con la marcha de Lingard y Cavani, además de la más que previsible salida de Cristiano Ronaldo y el bajo nivel mostrado esta temporada de Marcus Rashford.