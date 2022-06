Carletto se venga y espera ver a su nuevo fichaje en el Bernabéu

Aunque el Real Madrid lleve dos fichajes realizados y presentados, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouameni, el mercado de fichajes no ha hecho más que comenzar para el conjunto blanco. Florentino Pérez trabaja ahora en el capítulo de salidas, dando prioridad a la marcha de varios jugadores antes de traer a ningún otro futbolista. Uno de los que parece decidido a abandonar la 'casa blanca' es Marco Asensio, para quien el presidente blanco ya tendría un sustituto.

El elegido por Florentino Pérez no es otro que Serge Gnabry. El atacante del Bayern de Múnich lo tendrá mucho más que su actual compañero, Robert Lewandowski, para dejar el conjunto alemán.

Con contrato hasta 2023, el equipo bávaro sabe que si Gnabry no acepta quedarse deberá venderlo este verano para sacar algo de dinero por él. Además la llegada de Sadio Mané a Múnich hace que la banda quede más que cubierta con el senegalés, lo que restaría minutos al extremo alemán. También hay que tener en cuenta que las relaciones entre el Bayern y el Real Madrid son buenas, lo que ayudaría a la hora de negociar el traspaso.

"Realmente queremos mantenerlo. Espero que elija al Bayern, si un jugador no quiere decidir por el club, entonces podemos encontrar una solución que nos haga felices a todos", admitía Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern, a Sky Sport hace pocas horas.

Quien también habló hace no mucho sobre el futuro de Serge Gnabry fue el seleccionador alemán, Hansi Flick, que aseguró que "puede influir que esté buscando un nuevo reto después de cuatro años en Múnich, no se trata tanto de dinero. Lo que sí deseo es que juegue en un club donde pueda aportar sus cualidades y donde se sienta cómodo".

El Real Madrid no es el único club que tiene al futbolista germano en su agenda, aunque el jugador parece tener decidido que si deja el Bayern será para poner rumbo a la capital de España, asestando Ancelotti un golpe al que fue su ex equipo. De momento todo está parado, a la espera de sí Asensio termina dejando el conjunto blanco o no, algo que parece que ocurrirá más pronto que tarde.