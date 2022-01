Florentino evitará otro caso Mbappé con el Mónaco: Tchouaméni a punto

El verano de 2022 no está tan lejos y llegado ese momento Florentino Pérez y el Real Madrid deberán tomar una decisión que se antoja clave para el futuro del club: pagar o no pagar lo que el AS Mónaco pida por el que ahora es su jugador estrella, el internacional galo Aurelien Tchouaméni.

El centrocampista defensivo que deslumbró a todos en la fase final de la Nations League (Francia ganó en la final a la selección española) quiere dar el salto a un grande cuando llegue el próximo verano, pues cree que su etapa en el Mónaco habrá terminado entonces. Aurelien quiere nuevos retos y estos pasan, muy probablemente, por el Real Madrid.

El club merengue busca un jugador que pueda alternarse con Carlos Casemiro en las próximas temporadas. Es cierto que con la contratación de Eduardo Camavinga Ancelotti respira un poco, pues el francés puede ocupar la posición de pivote defensivo con cierta facilidad. Pero también es verdad que Camavinga tiene tendencia a sumarse al ataque y que esto genera muchas veces problemas en las transiciones defensivas blancas, pues el galo está en posiciones más adelantadas de lo que lo estaría un centrocampista defensivo puro.

Y ahí es donde entra en escena Tchouaméni. El de Rouen (es del año 2000) es el jugador que más balones aéreos roba de las cinco grandes ligas así como el que más entradas con éxito realiza de todo el continente. ¿Su precio? Actualmente ronda los 60 millones y esta vez, a diferencia de lo que sucedió en 2018 con Kylian Mbappé, el Madrid está dispuesto a pagarlos para evitar que el PSG o algún otro grande de Europa se interponga en su camino, como ya ocurriese en 2018 con el parisino.

Con el fichaje de Aurelien Tchouaméni el Madrid seguiría renovando un centro del campo que en pocos años habrá cambiado en su totalidad, pues tanto Casemiro como Kroos y Modric, los actuales titulares, están ya en la treintena (Casemiro los hace el mes que viene y Modric está incluso más cerca de los 40 que de los 30). Así pues, el Madrid a partir de julio podría reunir en la plantilla hasta cinco futbolistas franceses y todos ellos internacionales.