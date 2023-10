Florentino lo hace posible: la estrella mundial, hasta 2027 y cobrará como Courtois y Luka Modric

La gestión de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid ha permitido llenar el vestuario merengue de muchos jugadores jóvenes que, ya asentados como cracks de entidad mundial, son la esperanza de futuro del proyecto: Vinicius JR, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Rodrygo Goes, Fede Valverde o Aurélien Tchouameni son los mejores ejemplos de esto y, centrando la atención en el internacional brasileño de 23 años, es el hombre sobre el que apuntan la mayoría de miradas en el Santiago Bernabéu.

Vinicius se consagró la temporada pasada, aprovechando las dudas generadas por Karim Benzema, como una estrella mundial capaz de liderar un proyecto tan ambicioso como el del Real Madrid, algo que no solo se tradujo en una aportación inconmensurable durante el curso, sino que desencadenó que Florentino Pérez apalabrara una extensión de contrato con el futbolista que, no obstante, aún no se ha hecho oficial.

A efectos legales, Vinicius está vinculado a fecha de hoy con el Real Madrid hasta el 20 de junio de 2024 y de ahí que Florentino, a fin de evitar que llegue el mes de enero y el atacante tenga libertad para decidir su futuro, esté a punto de anunciar una renovación galáctica por todo lo alto. Según la información que han filtrado fuentes del club, Vini extenderá su compromiso con la casa blanca hasta 2027 a razón de un suculento aumento salarial que permitirá al crack embolsarse más de 10 millones por campaña y situarse de este modo en el mismo escalafón que estandartes como Thibaut Courtois y Luka Modric.

Es cierto que el centrocampista croata saldrá del Bernabéu conforme finalice la campaña, pero Vinicius ocupará su puesto en la escala salarial junto al citado Courtois y solamente superado por David Alaba… a falta de saber si Kylian Mbappé llega al equipo en 2024 y con ello se sitúa en la primera posición en esta lista.

Aunque esto todavía genera infinidad de dudas, no lo es que Florentino Pérez esté a punto de hacer oficial una de las firmas más importante de su etapa como presidente del club ya que Vini no solo se ha convertido en el ídolo del madridismo, sino en un jugador de época.