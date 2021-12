Florentino lo impone, Carletto decidirá: solo uno se quedará en Madrid

La temporada 22/23 se prevé apasionante en la casa blanca dado que el próximo verano son varios los jugadores de primer nivel mundial los que podrían recalar en Concha Espina, como Paul Pogba o Kylian Mbappé. No obstante, Florentino también está analizando la situación de otros futbolistas que, aunque actualmente se encuentran cedidos, podrían tener un hueco en el vestuario del Real Madrid la próxima temporada, aunque no lo harán todos.

Y es aquí donde ‘Carletto’ jugará un papel esencial ya que el técnico trasalpino será el que decida, en virtud de las prestaciones mostradas esta temporada, el nombre del jugador que formará parte de la plantilla madridista la próxima campaña, teniendo ya sobre la mesa un gran dilema: Brahim Díaz o Takefusa Kubo. El japonés y el malagueño albergan condiciones similares y juegan en la misma posición, algo que difícilmente les brindará un hueco a ambos el próximo curso.

Eso sí, si alguno de ellos está haciendo méritos para ocupar ese puesto en la plantilla blanca es Brahim, que también vive una situación contractual complicada. El futbolista salió cedido por dos años al AC Milan en el mercado invernal de 2020 y con una opción de compra de 22 millones al finalizar ese periodo, algo que el conjunto rossonero tratará de culminar. No obstante, consciente del potencial del atacante, Florentino Pérez se guardó un as en la manga en todo este negocio: los blancos pueden contratacar esa cantidad con una cláusula de rescisión de 27 ‘kilos’, es decir, que Brahim podría regresar a Chamartín -si Ancelotti lo dispone- acarreando un desembolso neto cercano a los 5 millones de euros.

El caso del atacante nipón es algo menos esperanzador ya que Kubo, a pesar de estar acaparando una gran cantidad de minutos en el Mallorca, no ha terminado de sacar a relucir todo su potencial y desde Concha Espina están valorando la posibilidad de cederlo una campaña más si no mejora sus prestaciones en el tramo de curso que resta por disputarse, algo que otorga una ligera ventaja Brahim en esa particular lucha que tienen ambos por ponerse las órdenes de ‘Carletto’ a partir del próximo verano.