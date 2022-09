Oficial, Ancelotti frena a Cancelo: ‘no’ a Guardiola por dos motivos

Si bien esta semana ha tomado fuerza la posibilidad de que el Real Madrid se lanzara a por el carrilero diestro del Manchester City, João Cancelo, el líder deportivo del proyecto merengue, Carlo Ancelotti, ha echado el freno a tal operación por dos motivos que hacen de este acercamiento algo innecesario para el club catorce veces campeón de Europa, y vigente ganador del trofeo continental. Y ambos son convincentes.

El primero tiene que ver con la demarcación y lo que implicaría en el Real Madrid el fichaje del luso a las órdenes de Pep Guardiola. Teniendo en cuenta que Dani Carvajal ha recuperado su mejor versión y que apunta a lateral titular no solo del Real Madrid de las grandes noches, sino también de las homólogas de la Selección Española de Luis Enrique, fichar, por una cantidad razonable, a un teórico crack en esa posición para lucharle el puesto al español, resulta poco convincente.

La otra razón que hace que su fichaje sea improbable es la que señala la situación contractual del portugués en el City, que hace inviable la operación. Transfermarkt otorga al lateral un precio de unos 65 millones de euros y teniendo en cuenta que tiene contrato hasta 2027 y que cumple 29 años, el Madrid debería lanzarse a una compleja operación, que además sería millonaria, por un puesto que no necesita y por un jugador ya maduro. Y de ahí Carletto saca, si cabe, un tercer argumento para detener su fichaje, para desdicha de Guardiola, que veía una vía de financiación en este asunto.

Con Lucas Vázquez y Antonio Rüdiger -incluso, llegado el caso, con Fede Valverde, que ya ha actuado con éxito en esa demarcación- en la plantilla, además del canterano Vinicius Tobias, que gusta al míster italiano, el Madrid no necesita sumar activos en esa posición. Y todo esto en el caso hipotético, que no se plantean en el Santiago Bernabéu, de que Nacho Fernández renuncie a renovar con el Madrid (acaba contrato) y se vaya en 2023, lo cual es bastante improbable a estas alturas de su carrera. No, Ancelotti dispone de piezas más que de sobra para guardar esos millones para otras operaciones, por ejemplo, la que sí interesa llegado el caso: romper la hucha por Erling Haaland, también del City.