Florentino Pérez faltó a su palabra con Ancelotti: doble fracaso que pone en jaque a Rüdiger y Mendy

Pese a ya tener una plantilla realmente profunda y fuerte, el Real Madrid llegaba a este mercado de verano con varias necesidades importantes que resolver de cara a enfocar una temporada 24/25 que muchos catalogaban como una campaña de dominio absoluto de los de Carlo Ancelotti. Sin embargo, con el único fichaje de Mbappé, Carletto se ha quedado sin refuerzos en las posiciones de central y lateral zurdo, las cuales necesitaban, con cierta urgencia, una incorporación de cierto nivel.

Ante esta situación, lejos de hacer una apuesta fuerte en el mercado para fichar a dos cracks mundiales como Leny Yoro y Alphonso Davies, Florentino Pérez optó por dejar pasar el tiempo y no hacer ninguna apuesta importante en lo económico, dejando así, muy tocadas las posiciones lateral zurdo y de central, para las cuales, Carletto cuenta con lo justo, especialmente en el eje de la zaga.

Rüdiger, Militao y, Alaba, a medias

Comenzar una temporada con solamente tres centrales naturales es una idea que seguro no gusta nada al técnico del Real Madrid, que ya sabe que, en algún momento u otro deberá dar descanso a un Antonio Rüdiger que apunta a titular en la mayoría de partidos, para dar paso a Tchouaméni como central, algo que no hubiera sucedido, de haber fichado a Laporte o a Leny Yoro. Sin embargo, la idea de Florentino de no pagar ni un euro por el español y de no pasar los 40M por el galo, acabó dejando a los de Chamartín sin galáctico en su defensa.

Mendy, el único de confianza en la izquierda

En cuanto al carril izquierdo, la realidad es que Carletto solamente confía en Ferland Mendy para ser el lateral zurdo titular del Real Madrid. Mientras que Fran García solamente sería una opción como suplente del francés, a Ancelotti la falta ese perfil ofensivo para el carril zurdo que representaría Alphonso Davies, un jugador que, apuntaba a llegar como refuerzo galáctico, pero que lejos de hacerlo en este mercado de verano, apunta a hacerlo en el de 2025 a coste cero. Una operación que, pese a ser muy interesante en lo económico, pone en jaque a Ancelotti, que deberá exprimir al máximo a Mendy.