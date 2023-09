Florentino Pérez fulmina de su lista de favoritos al top-10 y Ancelotti, Raúl y Xabi Alonso sonríen

No podemos menos que ser realistas y objetivos con la respuesta pragmática que arroja la realidad del día a día de los grandes clubs del fútbol, esos que están inmersos en una feroz competencia por los éxitos nacionales e internacionales: si no hay resultados, no hay premio. Por eso, Florentino Pérez habría tachado de su lista de posibles sustitutos de Carlo Ancelotti en el Real Madrid de la campaña 24/25 a un entrenador top-10 planetario.

Los resultados, clave

La derrota del Chelsea ante el Nottingham Forest en Stamford Bridge (0-1) ha sido un jarro de agua fría en Londres, pero un baño de realidad sobre Mauricio Pochettino para Florentino Pérez, que ha registrado los resultados del entrenador argentino en su etapa en el Paris Saint-Germain y los ha contrastado con un inicio dubitativo de los blues para sumir de certezas su candidatura para el Madrid de futuro, porque ya se sabe: si no hay resultados, no hay premio.

A vueltas con la posibilidad más que probable que se esboza en el Real Madrid más allá de junio de 2024, cuando Carlo Ancelotti posiblemente se eche a un lado y firme por Brasil, hay varios nombres que van tomando fuerza y de todos ellos se aleja definitivamente, según proporcionan fuentes cercanas al club blanco, un Pochettino que se fue por la puerta de atrás del Parque de los Príncipes y al que ya se discute en la capital de Inglaterra con solo cuatro partidos disputados.

Nombres propios

Así, Raúl González, el cual finalmente no fichó por el Villarreal, o Xabi Alonso siguen siendo opciones posibles, siendo la posibilidad del tolosarra complicada tras su renovación con el Bayer Leverkusen. Hablamos de Alonso porque al parecer es muy del agrado del mandatario. Además de los ex jugadores blancos, hay otros nombres y aunque aún es pronto para decidirse, el recambio de Ancelotti va acotando protagonistas y Pochettino no está entre ellos.