Por eso Ancelotti no fichó a Kane: el pelotazo antes de Mbappé y Endrick por Vini y Joselu, listo

Hay voces que se han alzado tanto dentro del Real Madrid como desde fuera por la diferencia de plantilla entre el FC Barcelona y el equipo merengue en sus respectivas facetas ofensivas; así como Xavi tiene a su disposición infinidad de recursos de cara al gol, Ancelotti se apoya en Bellingham, Vinicius y Rodrygo con pocos acentos desde el banco, como Joselu. De ahí que el nombre que sonó y no se hizo para los blancos en el mercado, como es Harry Kane, tenga eco, pero lo cierto es que el míster italiano se guarda un as en la manga.

Sin prisa, pero con paso seguro

Es evidente que la baja de Vinicius Júnior es insustituible para Carlo Ancelotti pero el Madrid no solo pretende proponer al brasileño como recursos atacante en los próximos partidos, sino que Arda Güler también ultima su recuperación para debutar, en la que puede ser una grata sorpresa desde el primer instante; dicen algunos que al estilo de la que ha supuesto para Xavi Hernández la explosión de Lamine Yamal en can Barça.

De Vini se sabe por el club que no se va a forzar con sus plazos de regreso y de la fecha inicialmente fijada ante el Atlético de Madrid, partido que tendrá lugar el próximo domingo 24 de septiembre, se ha pasado a una más sobria, el choque ante el Nápoles, el 3 de octubre. Con Güler los tiempos incluso podrían ser más optimistas, pudiendo debutar en el partido previo, de LaLiga EA Sports, ante el Girona, el próximo 30 del presente mes.

Artillería

De esta forma y si las lesiones no vuelven a mortificar al club blanco, en ataque Ancelotti podría tener operativo en octubre a su tridente tipo, con Jude Bellingham, Rodrygo Goes y Vinicius, sumando además los recursos de Joselu, Brahim Díaz y Arda Güler; para los blancos, talento más que se sobra para no ir a por Harry Kane y afrontar los retos que se presenten esta campaña; más si cabe cuando se tiene en mente el fichaje de Kylian Mbappé y la llegada en 2024 de Endrick.