Sergio Ramos contraataca contra Florentino Pérez: vergüenzas destapadas, de CR7 a una mala gestión

Duelen más los dardos de quien se ha amado y en esta liga española Florentino Pérez y el Real Madrid miran de reojo lo que vaya a hacer el Sevilla de Sergio Ramos, otrora estandarte merengue y hoy rival directo tanto en la competición hispana como en la Champions League: si el camero lo hace bien, sobre todo en los cara a cara, será una punzada aguda contra su ex equipo. Pero no es la única en Nervión, ya que uno de los grandes fracasos del mandatario se une al central en la plantilla andaluza en contra de los intereses de la entidad de Chamartín.

Sí, hablamos de Mariano Díaz, que como Ramos salió por la puerta de atrás del Real Madrid y ahora, con su fichaje por el Sevilla, se presenta como uno de los claros argumentos de un grande de la competición. Los dos, Ramos y Mariano, ex ambos del club blanco, cada uno en su faceta y dimensión, son ya puntos incómodos tanto para Florentino como para el Real Madrid; más, como decimos, si triunfan.

Uno de los más grandes de siempre

Del matrimonio Ramos-Real Madrid poco se puede decir que no se contraste con los números y los títulos: el sevillano ha sido y es uno de los mejores defensas de la historia del fútbol, y por ende del club capitalino. Ahora bien, eso es todo lo bueno, que fue mucho, que se dieron las dos partes porque las discrepancias del jugador con el presidente lo llevaron a no renovar por el Madrid y salir de malos modos al Paris Saint-Germain, donde en su segunda temporada rindió a gran nivel. Por eso su fichaje por el Sevilla no solo ilusiona en el Sánchez Pizjuán, sino que será uno de los asuntos con más morbo en los enfrentamientos con el Madrid.

De Cristiano a uno de los peores fichajes

Además de Ramos, un punto incómodo en la gestión de Florentino fue el fichaje de Mariano Díaz, que se realizó de urgencia en la casa blanca una vez que Cristiano Ronaldo dejó el Madrid, sin embargo, el canterano fue un fracaso deportivo y económico, uno que el Madrid trató de quitarse de encima sin éxito y que ahora, como Ramos, quiere demostrar en el Sevilla que la entidad de Concha Espina se equivocó con él. Afirma el delantero que puede volver al nivel del Lyon, ese que lo llevó al Madrid, y de ser así se alzarán voces en Chamartín por las escasas opciones que recibió por parte del club blanco, donde prácticamente no jugó en cinco años. Dicho de otra forma, el éxito en el Sevilla de Ramos y Mariano será, en cierta firma, un fracaso para Florentino y el Madrid y un alivio, quizá en forma de reivindicación ante su ex equipo, de los dos futbolistas: ni el defensa, una leyenda, salió con honores del Bernabéu ni punta fue un buen fichaje y desde luego no tuvo oportunidades para demostrarlo.