Florentino Pérez no se olvida de otra perla francesa: deseo en Lyon

El Real Madrid sigue muy atento al mercado de jóvenes promesas de cara al futuro, a pesar de estar centrados por el momento en conseguir las llegadas de Kylian Mbappé y Erling Haaland de cara a la próxima temporada. En Chamartín cuentan con otro futurible en Francia desde hace un par de temporadas que gusta mucho en las oficinas del Santiago Bernabéu como Rayan Cherki, que con tan solo 18 años ha comenzado a brillar con fuerza en el Olympique de Lyon. El llamado a ser el ‘nuevo Karim Benzema’ es una de las alternativas en el plan de Florentino Pérez para el curso que viene, dado que la operación estaría tasada en poco más de 20 millones de euros.

La gran actuación del joven francés entre semana en la Europa League no ha pasado desapercibida en Chamartín, firmando un doblete ante el Brondby y presentando nuevamente sus credenciales a nivel europeo. Su gran versatilidad para adaptarse a cualquiera de las posiciones ofensivas es un factor importante para Carlo Ancelotti, dado que podría acomodarlo en alguno de los costados, dado que el puesto de nueve está más que cubierto con Karim Benzema. En el Lyon ha jugado durante varios tramos como extremo diestro, posición que esta temporada no está teniendo dueño para Carletto.

Pese a todo, la llegada de Rayan Cherki está completamente condicionada a que el Real Madrid no consiga cerrar a sus dos grandes deseos para la próxima temporada, algo que parece complicado ante la gran convicción que está mostrando Florentino Pérez. Una apuesta de futuro que incluso a pesar de no llegar en verano continuaría en la agenda del conjunto blanco de cara al futuro; dado que algunos de sus jóvenes talentos como Reinier Jesús o Takefusa Kubo no terminan de explotar como se esperaba en la Casa Blanca en sus respectivas cesiones.

El interés del Real Madrid en hacerse con otra perla francesa continúa vigente, a la espera de que se continúen dando los acontecimientos durante el próximo verano. Los blancos han puesto su punto de mira sobre Rayan Cherki con vistas al futuro, con el atacante de 18 años del Olympique de Lyon comenzando a brillar en Europa y en la Ligue 1 y llamando a las puertas del cuadro merengue para seguir los pasos de Karim Benzema en su día, dado que el ‘9’ también aterrizó en el Santiago Bernabéu con tan solo 22 años.