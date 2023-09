Como Mbappé, íntimo de Haaland y Bellingham y es la mayor ganga invernal: de 85M a precio irrisorio

La vida para Jadon Sancho ha cambiado de forma radical desde que dejara el Borussia Dortmund, donde era, junto a Kylian Mbappé, el jugador llamado a dominar Europa con el permiso del delantero que compartía focos con él en aquella plantilla del equipo inquilino del Signal Iduna Park, un tal Erling Haaland. Con ellos también estaba un joven Jude Bellingham, que ya empezaba a despuntar, pero poco tiempo después, de todos ellos es el jugador del United el único que se ha estancado.

Durante las cuatro temporadas que estuvo vestido de amarillo, tres junto al noruego y una al lado de su compatriota, hoy jugador del Real Madrid, Sancho fue una máquina de desequilibrio y efectividad. Tan ducho en el gol como en el desborde y en las asistencias, su juego y resultados hablaban por sí solos, de ahí que su habilidad y juventud lo colocaran junto a la estrella de les bleus y actual futbolista (al menos todavía) del PSG, Kylian Mbappé.

Pero todo aquello, que sucedió hace no más de dos temporadas ha quedado en nada en la Premier. El Manchester United es una pesadilla para Sancho y más desde que se ha enfrentado a su entrenador, un Erik ten Hag que no le perdona sus indisciplinas y lo ha apartado totalmente del club, impidiéndole cualquier vinculación con la entidad. Y si a eso unimos que los red devils están a un paso de fortalecer el contrato del míster neerlandés, entonces lo de Sancho está cerca de explotar.

"It's up to him" 👀



Erik ten Hag on his stand-off with Jadon Sancho 😬 pic.twitter.com/YPWn8QMMx8