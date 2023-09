Ni la victoria ante Las Palmas exime a Ancelotti: 100M en juego pero en el vestuario no se entiende

El Real Madrid consiguió apagar, rápido y certero, el fuego propagado desde el vecindario madrileño, en el Metropolitano y lo hizo ayer con una víctima propiciatoria, Las Palmas, que opuso poca resistencia en el Bernabéu (2-0). Con todo, el partido ha generado más debate y malestar, tanto entre la opinión pública merengue como entre la grada, y es que hay dos jugadores que se han visto señalados cuando la meritocracia debería situarlos poco menos que en el once tipo; lo cual es una práctica común en el míster italiano, una que no gusta nada.

Los números, las sensaciones

Tantos desde lo pragmático como desde lo sentimental, hubo ríos de tinta y sonido de viento sobre dos de los cambios llevados a cabo por el míster italiano en el choque liguero (y que llevan su clara firma, ya que es algo que ha hecho con otros jugadores en el pasado) frente al equipo canario, dos modificaciones en el partido que ni se entendieron ni gustaron y que, a ciertas voces internas del club, molestan. Ayer Brahim Díaz no solo fue de lo mejor del Madrid, sino que abrió el marcador y sin embargo fue sustituido con premura, y con Joselu pasó tres cuartas partes de los mismo. Y lo cierto es que no se entiende.

Vale que Rodrygo Goes es uno de los elementos más valiosos del club, ya que se le asigna un valor (Transfermarkt lo hace) de 100 millones de euros, pero lo cierto es que el brasileño no se está ganado ser titular y desde luego no se está ganando más el puesto que los dos jugadores españoles a los que, por él, Ancelotti no da recorrido. Y eso es un dato objetivo solo ciñéndonos al pulso de las sensaciones de este y los otros dos futbolistas, porque si vamos a los números el debate es insostenible -diríamos, sangrante- y Ancelotti sale perjudicado.

La celebración de Joselu es muy top, sabe que lo tiene que hacer mejor y está trabajando para ello y seguirá metiendo goles, confío.



MADRIDISMO DE DON JOSELU MATO. pic.twitter.com/ShUiCWhjbP — MadridTotal (@MadridTotal_) September 27, 2023

Brahim ha jugado esta temporada seis partidos, solo que en tres de ellos ni siquiera llegó a los 10 minutos sobre el césped y nunca ha superado los 60 en ninguno, y aún con ello lleva los mismos números que el brasileño, que ha jugado casi siete veces más que el malagueño (689 minutos del futbolista de la canarinha por 102 por parte del español). Y con Joselu la cosa es peor, porque el nueve lleva 3 goles también en muchos menos minutos (434), siendo además generador de más acciones de peligro y un recurso -por alto y en remate- único en la plantilla. Con todo, como decimos, ambos fueron sustituidos ayer en el minuto 57, mientras que el de Osasco, que no está bien, jugó todo el partido. Otra vez.

Y ojo porque en todo vestuario hay una máxima no escrita, un código cerrado que todos los futbolistas entienden y que contraviene las decisiones de Ancelotti con Brahim y Joselu: quien se lo gana sobre el césped, juega. Y eso no está sucediendo en el Real Madrid.