Florentino Pérez tiene 3 semanas para cerrar sus 7 patatas calientes

Florentino Pérez tuvo un final de temporada pasada y comienzo de la actual extraño, con tres contrariedades con las que no contaba: una, la salida de Zinedine Zidane, que no dio al club la posibilidad de argumentar lo contrario. Después llegaron las negativas de sus primeras opciones para sustituir al técnico francés, que culminaron con una medida de urgencia: contratar a Carlo Ancelotti. Por último, el no del PSG a vender a Kylian Mbappé. Por todo ello y fruto de la temporada 2020/21, donde el Madrid dejó sus vitrinas sin nuevos títulos, el mandatario sigue con la presión sobre sí, una que viene espoleada por 7 patatas calientes.

Sí, es cierto que venimos contando en Don Balón que el Madrid en lo que a resultados se refiere no puede quejarse: líder de la liga con cuatro puntos sobre el segundo (Atlético de Madrid y Real Sociedad) y también del Grupo D de la Champions League, donde ya está clasificado para octavos de final de la competición y solo una derrota en casa ante el Inter puede quitarle la primera plaza y un emparejamiento favorable en octavos. Pero en el mundo del deporte, las alegrías tan pronto vienen como se van.

Es decir, Florentino sabe que lo que es optimismo ahora mismo en el club merengue puede tornarse en pesimismo si llegan varios malos resultados, y la cuesta de apenas 20 días de diciembre trae retos más que de sobra para que estos aparezcan. Por un lado, los siete próximos rivales del Madrid son importantes; por otro, tendrá siete partidos en solo 22 días, justo antes del parón navideño.

Mañana empieza su particular curva de diciembre el club blanco frente a un Athletic Club de Bilbao que también será rival de los de Ancelotti el día 22 de este mes, siendo el choque de este miércoles en el Santiago Bernabéu y el del próximo día 22 en San Mamés. Por otro lado, solo dos días después, el sábado, el Madrid visita el Reale Arena, frente al tercer clasificado, para recibir otros dos días después, el martes, al Inter, por el primer puesto del grupo D de la Liga de Campeones. Atlético de Madrid (día 12) y Cádiz (día 19) -amén del citado segundo duelo ante el equipo de Marcelino- completan estos 7 encuentros antes del parón del fin de semana de Navidad. O lo que es lo mismo, el Madrid puede firmar la sentencia de la liga, que no gana desde hace dos campañas, y meterse entre los favoritos a la Champions o, si empieza a caer, meter a todos sus adversarios directos en la lucha por la misma e, incluso, perder el factor cancha para octavos de la UCL.