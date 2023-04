Florentino Pérez y Carletto sopesan otro nombre bestial, además de Firmino, para suplir a Benzema

Si bien el Madrid no se plantea ir a por un primer espada del mercado de fichajes europeo, como Harry Kane o Victor Osimhen, que además van elevando su coste debido a la gran cantidad de equipos grandes que los persiguen, sobre todos los que más aumentan los costes, como son los conjuntos de la Premier League, sí sopesan en Chamartín, tal y como os contábamos en Don Balón, ir a por una estrella de menor calado, donde asoma Firmino y ahora otro viejo anhelo relacionado con el Bernabéu del que quiere desprenderse sui actual equipo.

Calcio Mercato insiste desde hace semanas en la posibilidad de que Dusan Vlahovic milite en el Madrid la temporada que viene. Y no solo eso, hablan de que tanto el entorno del jugador como el conjunto blanco están en sintonía con un traspaso que, eso sí, ha de ser muy provechoso para los merengues. Y ahí viene el gran punto negativo de esta posible tentativa, ya que la Juventus de Turín, aunque no esté contenta con el jugador, pagó a la Fiorentina por el serbio, oficialmente, 81,60 millones de euros hace solo una campaña, una cifra que requiere bastante a cambio.

Límites que el Madrid no va a tocar

El Real Madrid, de lanzarse a por un recambio para Benzema al estilo Firmino, lo hará con un gasto lejano a lo superlativo, algo que choca frontalmente con la idea de la Vecchia Signora sobre la salida del delantero. Por eso quizá vemos pocas posibilidades desde Don Balón al fichaje, donde además también meten la cabeza el Bayern de Múnich y el Arsenal, lo que elevaría el precio del traspaso.

En este sentido, para los blancos va a ser crucial lo que ocurra con Jude Bellingham y si consiguen hacerse con sus servicios desembolsando las cantidades de las que se está hablando, que no bajarán de los 120 millones de euros. De ser así, el Madrid solo se plantearía reforzar la delantera con un coste bajo, situación que, en clave blanca, da más posibilidades al brasileño que al serbio. Eso sí, ciertos sectores en el Bernabéu prefieren al jugador de la Juventus por edad y características, también por ser una activo de futuro (tiene 23 años), esas que a la actual plantilla le faltan: no hay ni un solo delantero centro puro en la plantilla (Benzema no lo es). Los contactos existen porque la Juve, que quiere vender al jugador, los facilita, pero las posibilidades son bajas.