Ni Osimhen ni Kane, antes de Endrick y Haaland, Florentino prioriza a su 9 ¡y este plan B a Mariano!

El Real Madrid en general y Florentino Pérez y Carlo Ancelotti en particular -cada uno en su parcela, pero de común acuerdo- saben que Karim Benzema al cien por cien es todavía insustituible, eso los lleva a no sopesar la incorporación de dos jugadores que se han valorado en el Bernabéu pero que supondrían una enorme inversión, como son Victor Osimhen y Harry Kane, para no garantizarlos la titularidad; es decir, algo impensable. Por el contrario, ratifican al francés hasta la llegada de Endrick y el posible ataque por Erling Haaland con una sorpresa en el mercado que pocos esperan y que llenaría el hueco que dejará Mariano Díaz.

Nada está hecho, pero sí se está sopesando

Y es que, aunque os comunicamos desde Don Balón que en la actualidad ni el mandamás blanco ni su técnico creen que necesiten jubilar a Karim Benzema (el cual todavía no ha renovado pero tiene un acuerdo cerrado con el club), sí son conscientes de su edad y sus continuos desgastes, amén de las largas y exigentes temporadas que el calendario impone al Real Madrid, de modo que lo que sí están sopesando es la incorporación de un jugador de primer nivel pero venido a menos y que además saldría gratis.

Y este no es otro que Roberto Firmino, actual jugador del Liverpool y uno de esos futbolistas que, por características, reúne caracteres similares a los del francés, salvando las distancias. El brasileño ya comunicó al Liverpool que no continuaría y se irá como agente libre al mercado, de modo que se encuentra a la espera de una buena oferta, una que puede llegar desde el Santiago Bernabéu.

Para ello el jugador sudamericano cuenta con la sinceridad del Madrid: lo quieren como alternativa a Benzema, lo que puede incluir que la salud del galo sea de hierro y eso lo relegue al banquillo o que su edad lo haga perderse largos tramos de temporada, en cuyo caso sería el nueve del Real Madrid. El botín, como ven, no es baladí y por ello tienta al jugador, que, eso sí, no tiene propuesta formal, solo un esbozo. Dicho lo cual, la decisión está en manos de Florentino y Ancelotti, que no descartan a este sustituto en el plantel del inoperante Mariano Díaz pero tampoco aceleran por ella; ya en la 24/25, con Endrick en sus filas y si Haaland hace uso de su cláusula y se abre a salir, con Benzema despidiéndose, el Madrid atacaría esas u otras opciones alternativas.