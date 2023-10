Florentino Pérez ya tiene a su estrella y pone en peligro la llegada de Mbappé

A pesar de las intentonas que realizó el Real Madrid en los pasados mercados de fichajes para incorporar a su plantilla al gran Kylian Mbappé, el conjunto blanco apostó este verano por un jugador diferente con el fin de que le aportara goles. Con esa hoja de ruta, se decantó por Jude Bellingham, que está teniendo un inicio de competición arrollador. El centrocampista ha anotado ocho goles en sus primeros nueve partidos como madridista. Sin duda, unos registros muy parecidos a los de otro jugador estelar que marcó una época, Cristiano Ronaldo. El luso convirtió un tanto más que el inglés -nueve-.

La afición merengue está viviendo un momento glorioso gracias, en gran parte, al atacante. El ex del Borussia Dortmund ha puesto en pie a toda la grada del Nuevo Santiago Bernabéu gracias a su espectacular rendimiento. Por ahora, lidera la tabla de máximos goleadores de LaLiga con seis tantos en siete encuentros disputados. Esto es igual a un promedio de 0,86 goles por choque. Le siguen muy de cerca otros jugadores como Álvaro Morata, Take Kubo y Robert Lewandowski, los tres con cinco en su casillero particular.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, adquirió al mediocentro a cambio de 103 millones de euros, que fueron a parar a las arcas del equipo del Signal Iduna Park. Una apuesta muy importante que ya ha dado sus primeros frutos en forma de goles y que ha hecho olvidar, en parte, la negativa de Kylian Mbappé a unirse a la entidad blanca.

Desde que llegó, no ha hecho más que dar alegrías a los madridistas. En la primera jornada, ante el Athletic, ya hizo su primer tanto. Partió desde el once inicial y, a los 36 minutos, marcó el segundo en San Mamés. Una auténtica obra de arte para estrenarse y en un lugar único, como es La Catedral. Desde entonces, el futbolista no ha parado de subir`valor. Y no solo ha anotado buenos chicharros. A este jugador lo han comparado con Alfredo Di Stéfano, ya que siempre encuentra la manera de asistir a un compañero y no tiene esa tendencia de quedarse mucho tiempo con la pelota. Así, ha repartido hasta dos asistencias en la competición doméstica y otra en la Champions League.