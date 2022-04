Florentino quiere fichar un amigo de Vinicius JR como plan B a Modric

Tanto Kylian Mbappé como Erling Haaland son los dos futbolistas que más han dado que hablar a lo largo de la presente temporada ya que su futuro está en vilo y Florentino Pérez aún sueña con poder vestir de blanco a las dos estrellas el próximo verano. No obstante, aunque la parcela ofensiva necesita una notable reestructuración, especialmente mirando al futuro del proyecto, en la línea creativa también apremia la urgencia por encontrar futbolistas que subsanen el adiós de Luka Modric y Toni Kroos.

Estos dos futbolistas no abandonarán Madrid el próximo verano, pero su avanzada edad invita a pensar que no podrán resistir mucho más tiempo en el vestuario merengue, especialmente el croata. A tenor de lo mencionado, Florentino está dispuesto a fichar un centrocampista que permita a estos jugadores dosificar sus minutos y, en un futuro no muy lejano, ser importante en el club, habiendo un claro favorito para ello: Bruno Guimarães.

El futbolista brasileño puso rumbo al Newcastle en enero a cambio de 35 millones de euros y en solo cuatro meses ha logrado convencer a la directiva merengue para ser ese plan B de futuro para Modric. Sus prestaciones en el conjunto inglés están siendo muy destacadas y fruto de ello el Real Madrid ha incluido en su agenda al compañero de Vinicius JR, Éder Militão y Rodrygo Goes en la selección brasileña. Precisamente sus actuaciones en los últimos meses ya le otorgan un puesto titular en el esquema de Tite, seleccionador de la canarinha, y, si logra mantener este nivel, el conjunto español no titubeará a la hora de presentar una oferta por el jugador.

Eso sí, Florentino tendrá que ofrecer algo más que dinero para tener luz verde por parte del Newcastle ya que Las Urracas están en pleno proceso revolucionario y desprenderse de Guimarães podría diluir el impacto de la llegada de Bin Salmán, que tiene entre ceja y ceja realizar otros fichajes de nivel.

Baza especial en el Bernabéu

Aquí es donde juegan un papel especial algunos de los jugadores menos utilizados por el Real Madrid esta temporada, tales como Dani Ceballos, Luka Jovic o, incluso, Eden Hazard, los cuales podrían entrar en la operación para convencer al Newcastle y cerrar así un relevo de garantías para Modric, futbolista que por condiciones se asemeja mucho al centrocampista carioca de 24 años.