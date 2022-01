Florentino se lo deja claro a Carletto: sin minutos en Madrid, saldrán

La victoria frente al FC Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España es el gran motivo de felicidad en el Real Madrid en este 2022, pero Florentino sabe que con el mercado invernal abierto no puede descuidar el capítulo de salidas en Chamartín. Fichajes, salvo sorpresa de última hora, no realizará el mandatario merengue dado que Carlo Ancelotti cuenta con una plantilla muy amplia a día de hoy. Eso sí, precisamente algunas decisiones del entrenador italiano han causado desconcierto en las oficinas del Bernabéu y por ello el presidente blanco está dispuesto a inyectar capital en la tesorería del club con aquellos jugadores que apenas están teniendo minutos bajo las órdenes de ‘Carletto’.

Es cierto que futbolistas como Eduardo Camavinga y Fede Valverde están teniendo pocos minutos, pero el francés y el uruguayo no saldrán del Real Madrid dado que Florentino tiene plena confianza en ellos de cara al futuro blanco. No obstante, Luka Jovic, Mariano Díaz o Dani Ceballos cada vez están acercándose más a su salida ya que Ancelotti, a pesar de que las prestaciones mostradas por estos jugadores no han sido desagradables, no cuenta con ellos, como bien avalan sus últimas decisiones.

El mencionado choque contra el conjunto blaugrana puso de manifiesto esto: el equipo, sin apenas oxígeno tras más de 100 minutos de partido, dejó muestras de inferioridad física que por poco no costó un disgusto a los aficionados. Eso sí, Ancelotti se mostró muy inflexible con sus decisiones y, a pesar de que el desgaste fue manifiesto en algunos de los jugadores que estaban sobre el terreno de juego, el italiano no apostó por ninguno de los nombres mencionados, los cuales podrían haber solucionado ese déficit que apunto estuvo de costarle la derrota a los blancos y los cuales reflejan la dinámica de los cinco meses transcurridos de temporada.

Es por ello que Florentino, disconforme con esta forma de gestionar el vestuario del entrenador de Reggiolo, está dispuesto a desprenderse de los futbolistas mencionados en este mismo mercado invernal, sobre todo porque el club está preparando un capítulo de fichajes muy ambicioso para el próximo verano con Kylian Mbappé y Erling Haaland y la necesidad de oxigenar las arcas del club cada vez apremia más.

En este sentido, dejar salir a Jovic podría ser catastrófico en los próximos meses ya que Benzema, en algún momento, tendrá que dosificar sus minutos, pero Mariano Díaz y Dani Ceballos, quien se ha recuperado hace una semana de su grave lesión de tobillo, parecen tener los días contados en el Real Madrid.