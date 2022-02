Florentino se planta: Isco, Hazard y ahora otra salida estival fijada

La eliminación copera ha dejado muy tocado el vestuario del Real Madrid, ya no por lo que supone despedirse del primer título de la temporada, sino porque el equipo dejó muchos signos de debilidad frente a un rival que tampoco propuso demasiado en lo futbolístico. El duelo de Champions League frente al PSG está a la vuelta de la esquina y las sensaciones que dejaron los blancos en San Mamés desde luego que no invitan al optimismo.

Es más, varios jugadores, ya en lo personal, volvieron a cuajar una actuación digna de olvidar y, si Carlo Ancelotti y Florentino Pérez ya encaraban este segundo tramo con dudas sobre ellos, el partido frente al Athletic Club podría ser el principio del fin para alguno, especialmente para Rodrygo Goes. El brasileño volvió a contar con la confianza de ‘Carletto’ partiendo desde el inicio y, una vez más, a pesar de jugar todo el partido, la perla sudamericana volvió a decepcionar.

Es cierto que en líneas generales el Real Madrid no realizó un buen encuentro y fue superado en muchos momentos del choque por el conjunto vasco, pero aun así Rodrygo Goes no pudo reivindicarse. La dinámica que viene atravesando el carioca es sumamente preocupante ya que, sin apenas regularidad en su juego y con la posible llagada de varios futbolistas de renombre la próxima temporada, sus minutos en Madrid serían contados.

Es más, Florentino sabe que hay clubs europeos que estarían dispuestos a hacer un hueco en sus filas al atacante de 21 años y, aunque se antoja complicada una salida definitiva, el mandatario estaría decidido a ultimar una cesión dadas esas malas sensaciones que viene dejando. El exfutbolista del Santos está disputando su tercera temporada en el club y, al igual que ocurría con Vinicius antes de comenzar la campaña, las altas esferas del Bernabéu esperaban que este año el jugador diese un paso adelante, pero tal cosa no ha ocurrido.

A pesar de las lesiones de Gareth Bale y de la irregularidad de Marco Asensio, Rodrygo no ha terminado de convencer a Ancelotti y su actuación en San Mamés desde luego que avala la cadena de suplencias que viene sufriendo. Por ello, y porque se prevé una competencia de lo más alta en el Real Madrid la próxima temporada, el braseilño está destinado a acompañar a Isco, Eden Hazard y Mariano, entre otros, como una de las salidas del conjunto blanco el próximo verano, aunque posiblemente lo haga como cedido.